O nouă escrocherie ia amploare pe internet

Sătmărenii care doresc să-şi achiziţioneze un autoturism second-hand de pe site-urile cu anunţuri de profil trebuie să fie foarte atenţi de la cine şi ce cumpără şi, mai ales, să nu trimită bani nimănui, nici chiar sieşi. Un grup de ţepari acţionează pe aceste site-uri postând anunţuri cu autoturisme relativ noi, de şase-şapte ani vechime, la preţuri incredibil de mici, astfel încât să lase impresia că este un adevărat chilipir. Aceştia preferă să comunice cu potenţialii cumpărători doar pe e-mail, spunând că sunt într-o zonă din Anglia unde nu este semnal pentru telefon mobil, iar după câteva schimburi de mesaje electronice, ţeparii cer bani în avans prin Western Union pretextând faptul că în acest fel cumpărătorii dovedesc că sunt de bună credinţă. La un pas de a lua o ţeapă de 2.200 de euro s-a aflat şi un sătmărean care doreşte să-i atenţioneze şi pe alţii.

Atenţie la Corina Stroe!

Duminica trecută, pe două dintre site-urile cu anunţuri de vânzări autoturisme second-hand a apărut un anunţ prin care o anumită doamnă Corina scotea la vânzare un Volkswagen Passat din 2004, înmatriculat în România, foarte bine întreţinut şi fără ca taxa să fie recuperată, la preţul de 2.200 de euro, deşi preţul unor astfel de maşini este aproape dublu. Anunţul arăta că vânzătorul este din judeţul Satu Mare. Ciudat a fost faptul că deşi în marea lor majoritate îşi trec în anunţ şi numerele de telefon, Corina, după cum figura pe unul dintre site-uri, sau Stroe, pe celălalt, a lăsat potenţialilor cumpărători doar posibilitatea de a fi contactată prin e-mail. Un alt lucru ciudat este faptul că anunţul a fost postat doar o singură zi.

Văzând anunţul, sătmăreanul, care tocmai era în căutarea unei astfel de maşini, nici nu a stat mult pe gânduri şi i-a trimis Corinei Stroe un mail prin care îşi arăta interesul pentru maşina respectivă. “Mi s-a părut mie ciudat că şi-a lăsat doar un e-mail, dar la un astfel de preţ merita să încerc”, ne-a declarat sătmăreanul.

După circa o zi, sătmăreanul care s-a crezut norocos, a primit din partea Corinei Stroe, de pe adresa corina.stroe@email.com, un mesaj prin care se prezenta ca fiind o femeie de 54 de ani din Satu Mare, dar care în primăvară a divorţat după care s-a mutat în orăşelul Sedberg din Anglia unde îngrijeşte o femeie în vârstă. Totodată mai afirma că orăşelul Sedberg se află într-o zonă muntoasă şi nu are semnal la telefonul mobil, de aceea preferă corespondenţa prin poşta electronică. “Maşina o vând deoarece în ţară nu mai am pe nimeni iar eu am de gând să mă stabilesc definitiv aici. Nu are rost să mai plătesc impozite şi taxe după ea dacă nu o foloseşte nimeni, plus că ar fi păcat să stea în garaj să se strice, nefiind utilizată. Maşina e ca nouă”, îşi explica femeia motivul preţului mic al maşinii. “Dacă sunteţi într-adevăr interesat de maşină şi vreţi să o cumpăraţi eu pot să îmi iau bilet de avion şi să vin în România pentru a încheia vânzarea numai dacă sunt sigură că vreţi să îmi cumpăraţi maşina şi că aveţi banii disponibili pentru acest lucru. Nu îmi permit să mă plimb degeabă. Vă daţi seama, nu e uşor pentru o femeie”, se arăta în primul mesaj trimis de Corina Stroe.

S-a ajuns şi la bani

După mai multe mesaje, în care sătmăreanul a cerut insistent să se audă cu doamna Stroe la telefon, lucru pe care aceasta l-a evitat de fiecare dată, a venit şi mesajul inevitabil în care se solicitau bani în avans. Şmecheria pare la prima vedere inexplicabilă: “Eu mâine îmi cumpăr biletul de avion. După ce ajung în România vă sun şi stabilim exact. Înainte să fac asta vreau să mă asigur că nu vin aiurea până acasă. Soţia sau un prieten poate merge la Oficiul Poştal din localitate şi să facă un transfer de 2.200 de euro pe numele dumneavoastră în Anglia utilizând servicul Western Union. După ce transferul este făcut, trebuie să îmi trimiteţi o copie după documentul de transfer. Vă rog să înţelegeţi că nu solicit o plată în avans, singurul care ar putea ridica banii din Anglia sunteţi dvs.”, se arăta în mesajul Corinei Stroe, care în acest fel şi-a dat arama pe faţă.

Sătmăreanul i-a trimis doamnei, sau mai bine zis ţeparului care se ascunde sub numele de Corina Stroe, un mesaj prin care a precizat că nu este de acord cu propunerea şi i-a cerut din nou să vorbească la telefon pentru a lămuri înţelegerea. Ţeparul a mai trimis apoi un mesaj că nu va veni la Satu Mare dacă sătmăreanul nu trimite banii, după care nu a mai scris nimic. Probabil şi-a dat seama că nu i-a reuşit tentativa de înşelare.

Care este şmecheria?

Înşelătoria este recent pusă la cale de o reţea de români care activează pe site-urile de vânzări auto. Pentru a-şi atinge scopurile, escrocii se folosesc de una dintre cele mai cunoscute companii de transfer de bani din lume, şi anume Western Union. Dacă reuşesc să convingă potenţiala victimă să-şi trimită bani chiar ei însuşi prin acest sistem, nu se ştie prin ce modalitate, probabil prin neatenţia funcţionarelor de la ghişee, ţeparii reuşesc să scoată banii astfel că victima rămâne cu paguba. Potrivit procedurilor Western Union, un client al acestei companii poate încasa banii doar dacă are la el un act de identitate şi codul tranzacţiei. Ţeparul care ridică aceşti bani se prezintă cel mai probabil cu un act de identitate fals.

Astfel de ţepe au mai fost înregistrate la nivel naţional, ba chiar Poliţia a deschis o anchetă, dar încă nu a fost prins niciun escroc. Până atunci, însă, sătmărenilor li se recomandă să aibă grijă ce şi de la cine cumpără şi, înainte de toate, să nu trimită bani nimănui, prin niciun sistem, nici chiar lui însuşi, pentru că altfel pot cădea în plasa acestor escroci. Din fericire, sătmăreanul nostru a scăpat, dar cine ştie câţi alţii au muşcat momeala.

Florin Dura