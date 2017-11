Maramureş Bussines Club s-a reunit la Medieşu Aurit

Clubul oamenilor de afaceri din Maramureş s-a reunit joi seară la Atelierele Zetea, în comuna Medieşu Aurit, judeţul Satu Mare. În cadrul întâlnirii, oamenii de afaceri au avut ocazia să afle cum a reuşit clujeanca Angela Bercean să transforme afacerea de la Sam Mills, comuna Botiz, judeţul Satu Mare, într-una de succes. Apoi, antreprenorii maramureşeni au făcut un tur al Atelierelor Zetea, brand sătmărean cunoscut la nivel internaţional. Fondatorul Zetea le-a prezentat cum se face pălinca, de la fierbere până la îmbuteliere.

Impozite diminuate pentru investitori

Întâlnirea clubului de afaceri din Maramureş s-a desfăşurat joi începând cu ora 18.00 la Atelierele Zetea. Evenimentul a reunit peste 20 de antreprenori din judeţul vecin dar şi trei din judeţul Satu Mare. Cu ocazia reuniunii, oameni cu experienţă, precum Silviu Zetea şi Angela Bercean, le-au împărtăşit celor mai tineri din experienţa lor în bussines. Mai mult de atât, Zetea a profitat de întâlnire şi i-a anunţat pe invitaţi că la nivelul comunei impozitele pentru investitori au fost diminuate cu 30%. „Oamenii se adună în zona în care eu îmi desfăşor activitatea privată şi cu această ocazie le împărtăşesc din experienţa celor mai trecuţi prin lumea afacerilor, în aşa fel încât să înveţe din greşelile altora, pentru că este mai bine decât din greşelile tale. Cu această ocazie se urmăreşte modul de a face afaceri corect, transparent, cu profitabilitate. Chiar profit de astfel de ocazii să arăt că într-o oarecare măsură şi administraţia locală se gândeşte la investitori, spunând şi arătându-le celor din Maramureş că într-o localitate ca Medieşu Aurit pentru investiţii impozitele au scăzut cu aproximativ 30%, ceea ce nu este puţin şi sper ca, în acest fel, pe lângă acest interes de comunicare să apară şi un interes de a investi în această zonă”, a declarat fondatorul companiei Zetea şi primar al comunei Medieşu Aurit, Silviu Zetea. Acesta a mărturisit că a intrat în contact cu clubul de afaceri din Maramureş datorită fiicei sale, Tanita.

Invitat special cu mesaje pentru viitorii antreprenori

La întâlnirile Maramureş Bussines Club se obişnuieşte să se invite un om de afaceri care poate să le împărtăşească din experienţa sa tinerilor care au pornit de mai puţin de cinci ani o afacere. La întâlnirea de la Medieşu Aurit co-fondatoarea grupului Sam Mills şi director executiv al acestei companii, lider pe piaţa de morărit porumb din România, Angela Bercean, a prezentat de la A la Z parcursul afacerii. „O regulă a acestor întâlniri este de a invita anumiţi oameni de afaceri, întreprinzători care au reuşit, care au anvergură şi care pot să transmită din experienţa lor. Cu altă ocazie am făcut în aşa fel încât d-nul Markos Tiberiu a fost invitat ca urmare a recomandării mele, iar faptul că întâlnirea are loc la noi m-a determinat să o invit pe doamna Angela Bercean, ştiind că este un om ambiţios, un om care a dovedit şi care prin ceea ce conduce, alături de partenerii pe care îi are, în aşa fel încât Sam Mills este o marcă pentru Satu Mare. Am considerat că afacerea de succes a doamnei Bercean este reprezentativă pentru judeţul Satu Mare” ne-a declarat gazda evenimentului, Silviu Zetea. Cu prilejul întâlnirii, omul de afaceri Angela Bercean a făcut o prezentare a firmei, a vorbit despre dezvoltarea afacerii, accesarea fondurilor guvernamentale şi europene, respectiv despre distribuţie şi export. „Cea mai importantă lecţie în afaceri este disciplina. Cei care pornesc o afacere trebuie să fie consecvenţi şi să aibă stăruinţă. Antreprenorul anului 2014 în România trebuie să fie tenace”, a precizat Angela Bercean, directorul executiv al companiei care are vânzări în peste 30 de ţări.

Maramureşeni la “Fabricat în Satu Mare”

În urma unor discuţii cu antreprenori sătmăreni, cei de la Maramureş Bussinesc Club au decis să organizeze un eveniment amplu în cadrul expoziţiei ce se organizează la Satu Mare sub denumirea Fabricat în Satu Mare. “Maramureş Bussines Club s-a înfiinţat ca proiect acum un an de zile în Baia Mare, în urma unui amplu eveniment de bussines care a avut loc în Baia Mare. Momentan avem 20 de membri permanenţi. Este un club care se adresează antreprenorilor din Maramureş şi companiilor de acolo. În ultima perioadă am încercat prin evenimentele pe care le organizăm să apropiem cele două medii de bussines, cel din Maramureş şi cel din Satu Mare şi să avem invitaţi antreprenori şi de aici, de la dumnevoastră din judeţ. Am avut deja discuţii cu câţiva reprezentanţi ai mediului de afaceri sătmărean şi cred că în luna mai, în cadrul evenimentului Fabricat în Satu Mare vom avea o acţiune amplă în cadrul căreia vom invita şi antreprenorii din Maramureş şi să creăm în felul acesta noi pârghii de colaborare între cele două medii de afaceri”, a menţionat Ciprian Borşan, fondator al Maramureş Bussines Club.

