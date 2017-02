Ţepe cu maşini a la Cluj

O nouă ţeapă cu maşini second-hand ia avânt în zona de nord-vest a ţării. Centrul acestora se află la Cluj, astfel că sătmărenii care vor să-şi achiziţioneze astfel de autoturisme din această zonă trebuie să fie foarte atenţi. În caz contrar, riscă să nu şi le mai poată înmatricula sau, şi mai rău, să le fie confiscate de Fisc. Dacă până acum ţepele cu maşini second-hand erau date de persoane fizice, acum a venit rândul celor juridice. Un sătmărean a fost la un pas de a lua o astfel de ţeapă. Noroc cu un prieten de-al său care l-a atenţionat în prealabil.

Maşini mai ieftine la Cluj

Mulţi sătmăreni care şi-au căutat pe internet o maşină second-hand adusă din străinătate au constatat că cele oferite în judeţul Cluj sunt mai ieftine decât cele din celelalte judeţe din zonă. În special, este vorba despre maşinile al căror preţ oscilează între 7.000 şi 10.000 de euro, deci maşini relativ noi. Un sătmărean a fost şi el tentat de preţurile mici ale ofertelor din Cluj, şi-a găsit o maşină şi l-a sunat pe vânzător.

În discuţia telefonică, vânzătorul şi-a lăudat maşina că este impecabilă, că nu are defecte ascunse şi că acceptă orice fel de test autorizat. “În prima fază mi-a inspirat încredere. Ne-am înţeles la preţ şi urma să mă deplasez la Cluj, să facem testele, actele şi să achit banii, urmând a mă întoarce acasă cu maşina dorită. Am avut noroc că, în prealabil, am avut o discuţie cu un prieten de-al meu care m-a atenţionat că este posibil să fie o ţeapă şi mi-a dat câteva ponturi pentru a mă asigura că nu voi fi înşelat”, ne-a declarat sătmăreanul, care doreşte să-şi facă publică povestea tocmai pentru a-i atenţiona şi pe alţi sătmăreni.

Atenţie la certificatul fiscal

Şmecheria este simplă. Majoritatea samsarilor clujeni nu mai aduc maşini pe persoană fizică ci şi-au făcut firme specializate. Ei cumpără maşini de la mai multe saloane auto de maşini rulate din Occident. Aceste maşini sunt preluate în sistemul pay-back, adică cetăţeanul occidental îşi duce maşina mai veche (3-4 ani) la reprezentanţă, este evaluată, şi în schimbul ei primeşte o maşină nou-nouţă, urmând să achite restul sumei de bani. Maşinile rulate sunt apoi vândute românilor. Pentru a nu plăti TVA, deoarece este cumpărată de la o firmă din Occident, maşina este achiziţionată pe firmă, astfel că se consideră achiziţie intracomunitară. Acest TVA se plăteşte doar în România, în momentul în care este revândută. Doar că, pentru a putea fi înmatriculată, firma de la care este cumpărată maşina trebuie să prezinte un certificat fiscal prin care să se ateste faptul că firma nu are datorii la stat. Practic, firma încasează TVA de la client, dar nu-l mai plăteşte statului. Acest certificat este mărul discordiei.

Sătmăreanul descrie cu lux de amănunte atenţionarea făcută de prietenul său. “În primul rând, trebuie întrebat vânzătorul dacă este firmă. Dacă răspunsul este afirmativ, atunci trebuie să se solicite certificatul fiscal. Dacă vânzătorul se codeşte, este clar că e ţeapă. Prietenul meu m-a atenţionat că mi se va oferi o reducere de 1.000 de euro la plata maşinii, urmând să o achit peste o săptămână sau două, când mi se va da certificatul fiscal cerut”, a mai precizat sătmăreanul.

Atenţionarea s-a adeverit

Deşi trebuia să se deplaseze la Cluj pentru a cumpăra maşina, sătmăreanul a decis să urmeze instrucţiunile date de prietenul său. L-a sunat pe vânzător şi l-a întrebat dacă este vorba despre o persoană juridică sau fizică. I s-a răspuns că este vorba despre o firmă. A întrebat de certificatul fiscal şi nu mică i-a fost mirarea că cele spuse de vânzător adevereau atenţionările prietenului său. “Mi-a spus că nu poate obţine certificatul fiscal în ziua respectivă, dar că va face rost de el într-o săptămână sau două. Totuşi, ca să mă facă să am încredere în el, mi-a spus că-mi lasă o mie de euro din preţ care urma să-i achit în momentul în care vor primi documentul. Era exact aşa cum îmi spusese prietenul meu. În acel moment am renunţat la maşină. Îi atenţionez pe toţi sătmărenii să fie atenţi la aceste chestiuni pentru că altfel pot lua o ţeapă de zile mari”, a mai spus sătmăreanul.

Potrivit specialiştilor, pentru înmatricularea unui autoturism cumpărat de la o persoană juridică, trebuie prezentat un certificat fiscal care să ateste că firma respectivă nu are datorii la stat. În cazul de faţă, dacă vânzătorul, care este foarte posibil să lucreze pe o firmă înregistrată pe numele unui boschetar, să aibă datorii la fisc prin neplata TVA-ului provenit de la vânzarea maşinilor în ţară, astfel că cumpărătorul va putea umbla cu maşina doar trei luni, cât pot fi scoase numere roşii, după care să o ţină doar în garaj sau să o vândă pentru dezmembrări. Mai mult decât atât, nu este exclus ca maşină respectivă să fie confiscată de Fisc în contul datoriilor firmei. Aşadar, atenţie de la cine şi în ce condiţii cumpăraţi maşini second-hand.

Florin Dura