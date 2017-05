Vasi Fuşle, un arbitru apreciat la Wroclaw

Judoka Vasile Fușle jr. s-a întors cu o impresie foarte bună de la Campionatele Europene de Judo U23 ce au avut loc la sfârşitul săptămânii trecute în Polonia, la Wroclaw.

Acesta a declarat că a fost un concurs tare şi că e fericit că s-a aflat între oficialii competiţiei. “Am reprezentat România în calitate de arbitru continental. În total am fost 18 arbitri din 18 țări ale Europei, care am fost selecționați de către Comisia Europeană de Arbitri, deoarece în timpul luptelor arbitrajul este total neutru, nu este acceptat să arbitrezi sportivi din propria țară. La primul meu Campionat European m-am simțit excelent, m-am mobilizat foarte bine, m-am concentrat la maxim și am reușit să acced și să arbitrez în blocurile finale pentru medalii. Sunt foarte mulțumit de calificativul primit, am fost notat cu B, ceea ce înseamnă că am să fiu selecționat în continuare la competiții majore de judo”, a declarat sportivul sătmărean Vasile Fușle jr.

România nu a reușit să cucerească nicio medalie după prima zi a Campionatelor Europene de Judo U23 ani din Polonia. Cel mai aproape de podium a fost Denisa Ungureanu care la categoria 48 kg a pierdut meciul pentru medalia de bronz.

Denisa Ungureanu a câștigat grupa C după două victorii la Noa Minsker din Israel și Milica Nikolic din Serbia. În semifinală a fost învinsă de Anna Dmintrieva din Rusia iar în meciul pentru bronz, cu belgianca Anne-Sophie Jura, un singur avertisment a făcut diferența, Denisa Ungureanu terminând întrecerea pe locul 5.

La categoria de 57 kg, Loredana Ohâi a fost învinsă în primul meci de Jaione Equisoain Zaragueta din Spania, în timp ce la 60 kg masculin, Alex Ferariu după ce a trecut în primul meci de Roland Petka din Ungaria a fost învins în turul următor de rusul Islam Yashuev, cel care în final a și câștigat categoria.

Daniel Natea a obţinut singura medalie pentru România la Campionatul European de Judo U23 ani din Polonia, bronz la categoria +100 kg.

Natea a câştigat grupa B după victorii la Vito Dragic din Slovenia şi ucraineanul Sergiy Zveryev dar a fost învins în semifinale de Anton Krivobokov din Rusia. În meciul pentru medalia de bronz, Daniel Natea a câştigat meciul cu polonezul Kamil Grabowski egalându-şi astfel performanţa obţinută anul trecut.

La întrecerea continentală de la Wroclaw au participat 298 sportivi din 37 de ţări.

În perioada 21-23 noiembrie 2014 se va desfășura Campionatul Național de Judo pe Echipe U23, la Iași, unde Vasile Fușle jr. este delegat să arbitreze.