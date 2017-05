“Nora” Elenei Udrea, prinsă făcând videochat!

Devenita cunoscuta in urma scandalului amoros cu Alin Cocos – fostul fiu vitreg al Elenei Udrea -, dar si in urma unor aventuri erotice cu trei jucatori de la Dinamo -, Alicia Bonita loveste din nou.

Totul a inceput in urma cu 3 ani. “M-a agatat pe Facebook”, povestea tanara la vremea respectiva. Urmarea? O idila terminata printr-un scandalul monstruos, dezbatut intens in tabloide si in emisiunile de gen.

Mai mult, numele lui Alin Cocos a aparut in dosarul de prostitutie si proxenetism de la inceputul 2015, alaturi de fete celebre: Daniela Crudu, Madalina Pamfile, Simona Trasca, Diana Guresoaie si Denisa Bita. Mai exact, in cadrul rechizitoriului, fiul lui Dorin Cocos apare printre clientii fetelor. De altfel, acesta a dat si cu subsemnatul la Politie.

Iar Alicia Bonita sustine ca, in sfarsit, s-a facut dreptate. “Dumnezeu nu doarme, fiecare primeste pana la urma ceea ce merita. Ma simt razbunata pentru faptul ca m-a jignit si m-a umilit, doar pentru ca nu am vrut sa fac sex cu el. Eu nu ma prostituez. Nu sunt nici virgina, dar ma culc cu cine imi doresc, cu partenerul meu de viata, nu ma vand pe bani. Nu stiu daca apeleaza la acest gen de femei pentru ca are frustrari in privinta marimii organului sau genital. El mi-a spus ca ii este mai simplu asa si ca o prostituata este mai ieftina decat o iubita. Nu suporta sa fie refuzat, de aceea a reactionat atat de violent“, explica Alicia pentru CANCAN.RO.

Anii au trecut si, din cate se pare, tanara s-a reorientat. A renuntat la striptease si a imbratisat o alta meserie, la fel de banoasa: videochat-ul.

Dovada sta un filmulet venit pe adresa redactiei CANCAN.RO, in care Alicia Bonita apare in ipostaze interzise minorilor, satisfacandu-se cu ajutorul unui vibrator urias.

A “bifat” trei dinamovisti!

“Bomba sexy” Alicia Bonita a exlodat si in vestiarul lui Dinamo. Tanara a trait o poveste de dragoste cu Sorin Stratila, idila terminata, de asemenea, printr-un scandal in presa tabloida.

Imediat dupa, alti doi jucatori ai gruparii din Stefan Cel Mare si-au incercat norocul la ea: este vorba despre internationalul Steliano Filipi si de tanarul Alin Roman. Din pacate pentru ei, nu au avut norocul colegului lor…

J.D