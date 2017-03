Sătmăreanca de la Londra, frumoasă la trup şi la suflet!

Giorgiana Borhidan (26 ani) a constatat că lumea e mult prea mică pentru ea la Satu Mare şi chiar dacă nu-i lipsea nimic acasă s-a hotărât să ia lumea în piept şi să-şi creeze un viitor pe propriile puteri.Acum este stabilită la Londra şi este un exemplu de român ca lumea care a plecat într-o tară străină şi munceşte cinstit, însă ce o face cu adevărat specială este că-şi ajută conaţionalii să se integreze mai bine în marea metropolă engleză şi le demonstrează străinilor că românii nu sunt doar hoţi şi cerşetori.

A îmbinat sportul cu modelingul

Giorgiana recunoaşte că i-a plăcut să fie pe picioarele ei de când se ştie. De la 16 ani se descurcă singură, munceşte, fără să ceară sprijinul părinţilor săi.Poate şi de aceea , imediat după ce a terminat liceul, a hotărât să-şi caute un viitor mai bun în afara României. Sătmăreanca recunoaşte că a fost o fire sportivă încă de mică iar faptul că a fost model, timp de patru ani la Gaby’s Models, nu face decât să completeze această pasiune. “ Şcoala generală am terminat-o la “Octavian Goga” unde timp de patru ani am reuşit să ies pe locul 1 cu echipa şcolii în competiţiile interşcolare. După ce am lăsat-o mai moale cu handbalul am practicat tenisul de câmp, iar după ce am intrat la liceu am fost remarcată de o colegă şi convinsă să mă înscriu la cursul de modele Gaby’s Models. Pentru această agenţie am prezentat timp de patru ani la diferite evenimente din Satu Mare cât şi din ţară.” ne dezvăluie Giorgiana.

O poliglotă desăvârşită

După terminarea liceului a ales să meargă în Italia, acolo unde a pasiunea ei pentru modeling a continuat timp de doi ani. “Am continuat cu modelingul şi în Roma, însă doar din asta nu puteam să mă întreţin. Aşa că am lucrat la un centru sportiv, la recepţie, la bar şi la un restaurant. Timp de doi ani muncit aici după care m-am angajat la o cafenea, lângă Vatican. Lucrurile au început să nu mai meargă cum trebuie în Italia, aşa că a trebuit să mă orientez şi să aleg să vin în Anglia. Am plâns după Italia două luni deoarece aici mi-a plăcut totul: oamenii, mâncarea, clima..” ne spune Giorgiana.

Faptul că a vorbeşte la perfecţie patru limbi, engleza, franceza, spaniola şi italiana a jutat-o enorm să-şi găsească mai uşor un job dar şi să-şi facă prieteni ori pe unde a umblat.

De la fereastra apartamentului ei se vede celebrul stadion Wembley

În Anglia a juns pentru prima oară în 2013, unde a stat patru luni, după care s-a întors în Italia deoarece încă nu avea acte şi fără de ele nu te angaja nimeni. În 2014 a revenit în Anglia unde la puţin timp şi-a găsit de muncă. “Aveam în buzunar doar 150 de euro dar eram înzestrată cu o ambiţie deosebită. Am avut noroc să întâlnesc aici o prietenă la care am locuit o vreme dar şi faptul că mi-am găsit rapid de lucru. M-am angajat la un magazin alimentar pentru o lună, apoi am lucrat ospătăriţă la un restaurant timp de un an, apoi recepţionera la un hotel şi un cabinet oftalmologic, iar acum la un hotel în Hyde Park.”ne spune Giorgiana.

Sătmăreanca locuieşte într-o zonă bună a Londrei mai precis la 10 minute de celebrul stadion Wembley. “De fapt de la fereastra apartamentului meu pot să pozez stadionul Wembley. Încă nu am fost la nici un meci pe celebrul stadion dar posibil să-l văd odată cu venirea Rihannei, care va concerta aici” ne spune simpatica sătmăreancă.

Bunul samaritean

Georgiana ştie ce greu este pentru un român nou venit într-o ţară străină să se integreze şi dificultăţile prin care trece până ajunge să se pună pe picioare. Acesta este motivul pentru care nu pregetă să de-a o mână de ajutor oricărui român aflat la ananghie în jungla cosmopolită care este Londra. “Chiar acum trebuie să mă văd cu o prietenă, fostă colegă de clasă pe care am ajutat-o să vină în Anglia, să-şi găsească un job şi cu care împart apartamentul, asta până se pune şi ea pe picioare. Mai am un verișor pe care la fel l-am ajutat să vină în Londra la muncă,acum o lună,cu care vorbesc toată ziua şi încerc să-i găsesc un loc unde să înveţe limba engleză deoarece nu o prea vorbeşte. Acelaşi lucru l-aş face de fapt pentru toţi conaţionalii mei care mi-ar cere ajutorul. Ştiu cât de greu este printre străini şi mă doare faptul că noi românii în loc să ne ajutăm între noi, ne duşmănim. De fapt suntem celebri pentru această stare de lucruri.” ne declară, uşor mâhnită, sătmăreanca.

A fost colegă de şcoală cu fotbalistul Florin Gardoş

Giorgiana este mândră că a fost colegă de şcoală cu Florin Gardoş, indiscutabil unul dintre cele mai bune produse ale fotbalui sătmărean. Ironia sorţii face ca ambii să fie stabilţi în aceaşi ţară. De fapt Georgiana poate să se înscrie în prototipul perfect pe care fotbalistul îl propune pentru campania “Români Ca Lumea”, proiect ce doreşte să spele imaginea românilor din ţară, dar, mai ales, din străinătate.

”Am frecventat aceeşi şcoală generală, doar că el era mai mare cu doi ani decât mine, Florin fiind şi atunci ca şi acum, un băiat modest, cu mult bun simţ şi frumos. Şi-a păstrat toate calităţile şi în mometul de faţă iar pentru ca, coincidenţele să meargă până la capăt vecina mea din Satu Mare, Diana Mich, este actuala lui iubită” se amuză frumoasa sătmăreancă.

Nicolea Ghişan