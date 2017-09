Un careian deţine cea mai impresionantă colecţie de halbe de bere din România

Unui colecționar nu i se poate spune ce tip de obiecte să colecționeze. El este cel care își alege obiectul care-i reprezintă interesele și, în esență, propria persoană. Obiectul preferat pentru a fi colecționat îi trezește curiozitatea, dorința de a-l avea multiplicat pentru a forma seria colecției iar acel obiect nu este ales întâmplător.Este şi cazul lui Hago Nandor, un împătimit colecţionar de halbe de bere, probabil printre singurii din România, şi care în mod cert deţine o colecţie unicat.

“Am început să colecţionez halbe de bere din 2009, când am primit de la nişte prieteni patru halbe. Cu timpul am început să strâng tot mai multe, unele cumpărate din magazinele second hand din Carei dar şi din ţară, de la diferite festivaluri de bere iar altele achiziţionate de pe internet. Un colecționar este împătimit pentru că obiectul colecției este obiectul pasiunii lui iar relația colecționarului cu obiectul colecționat impune modificări la nivel psihic și social”. ne dezvăluie Nandor.

Pasiunea sa a făcut să adune până acum peste 800 de halbe de bere, fie din ceramică, lemn, sticlă, metal sau cristal.Careianul a dorit ca impresionanta lui colecţie să fie văzută şi de alţi cetăţeni ai urbei, aşa că în 2014 a organizat o expoziţie la Castelul Karolyi care s-a bucurat de un real succes. “Am expus 600 de halbe de diferite forme, culori şi materiale de fabricaţie şi pot să spun că feedback-ul a fost unul foarte bun. Am mai avut două expoziţii mai mici la Urziceni şi la Festivalul Medieval din Carei”, ne spune colecţionarul.

Cea mai veche halbă din colecţie are aproape 300 de ani

Fie că sunt mari sau mici, din ceramică, lemn, sticlă, metal sau cristal, Nandor îşi apreciază fiecare halbă ca pe un unicat. Totuşi are o “febleţe” aparte pentru o piesă care datează din 1738, în mod sigur foarte valoroasă printre colecţionari. “În ultimul timp am renunţat la cantitate şi m-am axat pe calitate. Mai nou achiziţionez halbe care datează de la sfârşitul secolului XIX-lea şi începutul secolului XX. Majoritatea sunt executate în Germania de Vest, acolo unde se fabrică halbe încă din secolul al XVII-lea.Primele erau din ceramică şi lemn fără nici un ornament însă cu timpul s-au rafinat atât materialele din care au fost confecţionate (porţelan, sticlă, cristal) cât şi modelarea lor, devenind cu timpul adevărate opere de artă. “ explică Nandor.

Desigur că băutura preferată a lui Nandor este berea, şi nici nu ar fi avut cum să fie altfel. Şi la acest capitol preferă calitatea în detrimentul cantităţii. “ Prefer berea nefiltrată, brună şi neagră. Am avut posibilitatea să beau bere în diferite colţuri ale Europei însă după părerea mea cea din Cehia este cea mai bună. Desigur că nici cea nemţească sau belgiană nu este de lepădat dar parcă cea cehească este mai pe gustul meu. Faptul că la noi se bea bere relativ recent se simte în calitatea produsului“, susţine careianul.

Membru al “Frăţiei” halbelor de bere

Nandor este foarte mândru de faptul că este membru al unui club al colecţionarilor de halbe de bere, unul dintre cele mai cunoscute din Europa. “Anul trecut am fost primit în clubul colecţionarilor de halbe de bere din Ungaria, „Söröskorsó és Pohárgyűjtő Egyesület”, unul dintre cele mai selecte cluburi de acest gen din Europa. Mă întâlnesc frecvent cu membrii acestui club, particip la acţiunile organizate de ei, facem schimburi de colecţii. Chiar am preconizat ca pe la mijlocul lunii octombrie să organizez la Carei o mare întâlnire cu membrii clubului iar pentru public să deschidem, la Castel, o expoziţie cu piese aduse de fiecare membru al organizaţiei” ne spune Nandor. În afară de această pasiune, Nandor mai este şi un fotograf dedicat dar şi un muzeograf de excepţie, din 2007 fiind directorul Muzeului Municipal Carei. Este demn de menționat că Hago Nandor a primit anul trecut titlul de cercetătorul anului 2015 în județul Satu Mare, de numele său legându-se câteva descoperiri arheologice importante.

Nicolae Ghişan