Vrei o vacanţă inedită? Alege Sri Lanka şi Dubai!

Daca visati la o vacanta despre care sa povestiti un an intreg alegeti sa plecati in Sri Lanka si Dubai! Aveti atat de multe lucuri de vazut! In plus veti avea parte si de relaxare dar si de distractie in acelasi timp!

Sri Lanka este o insula unica in lume prin forma sa speciala de lacrima si dispune de numeroase obiective turistice naturale si antropice. Are un mare potential turisic care din pacate nu este valorificat.

Aici puteti gasi cel putin 8 sit-uri UNESCO, 15 parcuri nationale, numeroase cascade si celebrele plantatii de ceai. Locuitorii sunt foarte calzi si primitori, va intampina cu zambetul pe buze si fac tot ce le sta in putinta ca dumneavoastra sa fiti multumit pe deplin. Tot aici puteti avea parte de experiente unice, admirand elefanti, tigri sau balene in mediul lor natural, sau va puteti bucura de un tratament ayurvedic.

In ceea ce priveste Dubaiul, aici gasiti un stil de viata cosmopolit,ce combina confortul si stralucirea occiendentului cu sarmul unic si ospitalitatea lumii arabe. Indiferent de ceea ce va doriti pentru vacanta dumneavoastra in Dubai vi se ofera excelente facilitati pentru sport si recreere.

Va puteti relaxa la soare sau puteti opta pentru un safari in desert. Un alt motiv pentru care tot mai multi aleg sa petreaca, macar cateva zile in Dubai, este shoppingul, deoarece aici gasiti absolut orice va doriti.

Diferentele pregnante dintre cele doua destinatii reprezinta intocmai atractivitatea acestui program combinat. Toti cei care au fost intr-o astfel de vacanta au fost placut impresionati si au declarat ca au avut parte de o experienta de neuitat.

Un astfel de pachet poate o fi alegere potrivita pentru o luna de miere de poveste sau pentru organizarea nuntii. Majoritatea hotelurilor din Sri Lanka, ofera astfel de pachete care includ fie o nunta de la A la Z fie doar o ceremonie simbolica pe malul marii.

„Indiferent care ar fi motivele pentru care optati pentru un astfel de sejur cu siguranta nu veti regreta alegerea facuta. Aveti ocazia sa vizitati doua destinatii superbe dar diferite din toate punctele de vedere, intr-o singura vacanta. Un sejur combinat Sri Lanka si Dubai reprezinta medicamentul antistres natural si garantia noastra ca vacanta dumneavoastra va fi perfecta pentru ca va consiliem onest si va oferim toata protectia noastra.” spune Sofian Zereik, managerul agentiei Z Tour.