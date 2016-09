Acuzații grave aduse clubului Olimpia Satu Mare

Ca urmare a datoriei de peste un milion de lei lăsată de fosta conducere a clubului Olimpia, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba, a spus că va depune o solicitare la ANAF în vederea efectuării unui control minuțios la club.

Fostul Președinte al Consiliului Județean Adrian Ștef a fost cel care a inițiat discuția în momentul în care s-a declarat nemulțumit de faptul că s-a semnat un contract cu un team manager din Târgu Mureş.

“Nu trebuie să aducem un specialist din Mureş pentru a ne învăţa fotbal. Am fost doar doi care am votat pentru Daniel Prodan pentru a fi team manager. În contractul lui de muncă are specificate lucruri prin care el are puteri depline prin care poate să facă orice, să reprezinte clubul din punct de vedere financiar şi nu numai. Prin contractul lui de muncă are toate puterile. Astăzi Consiliul Local a revocat pe toată lumea. Consiliul director trebuia să fie informat despre tot. Cei care au fost desemnaţi în Consiliul director acum două luni au fost revocaţi. Lucrurile nu merg într-o direcţie bună. Poate pe săptămâna viitoate putem să analizăm şi o sponsorizare, să îi ajutăm să funcţioneze pe mai departe”, a spus Adrian Ştef.

Președintele Pataki Csaba a spus că nu este în măsură să se pronunțe până când nu se vor justifica sumele cheltuite.

“Împreună cu reprezentanţii Consiliului Local depunem o solicitare la ANAF pentru a verifica legalitatea cheltuielilor până ce s-a preluat acest club de noile consilii, Consiliul Județean și Consiliul Local. Nu am să vin în fața Consiliului cu propunere de a finanța ceva unde am semne de întrebare. Nu sunt abilitat de a mă pronunța, atâta știu că am preluat mandatul și avea datorii de 1,2 mil. de lei. Trebuie să justificam cheltuielile până în momentul respectiv. Vă pot arăta două documente, unul cu semnătura domnului Raţ şi un document cu semnătura team managerului a cărui singură vină este că e născut în Târgu Mures pentru că ceva rău nu a făcut. O să vă pun la dispoziţie cele două materiale pe care să le analizaţi şi profesionalismul celor două persoane, să nu facem un subiect pe soarta acestui club şi să încercăm să îl punem pe picioare. De 4 luni nu au primit salarii. Au rezultate foarte bune doar pe joc. Nu vreau să scormonesc în trecut, dar nici nu pot să închid ochii la o gaură de peste 1 milion de lei la bani publici”, a declarat Pataki.

Consilierul județean Adrian Cozma a spus că îmbrățișează inițiativa președintelui Pataki Csaba în vederea controlului la clubul Olimpia de către ANAF.

“Susţin iniţiativa domnului preşedinte de a solicita un control financiar la Olimpia pentru că vorbim despre bani publici, banii sătmărenilor. Daca există derapaje, acestea trebuie lămurite în cel mai scurt timp. Mă aşteptam la luări de poziţie în ceea ce priveşte bugetul, performanţa, în condiţiile în care jucătorii nu au primit salariile de 4 luni, în condiţiile în care trebuie să ne împrumutăm. Cu toate acestea, echipa este pe un drum bun. Este important să vedem de ce am ajuns la aceste datorii până în iunie. Consiliul Judeţean şi nici eu nu suntem ANAF sau altă instituţie care să verifice, noi putem să observăm şi să facem sesizări, având în vedere că aceşti bani au plecat şi de la Consiliul Judeţean, eu vă dau câteva plăţi care pentru mine sunt fabuloase. În 21 octombrie 2015 s-au cumpărat 35 kg de cafea boabe, 1.440 lei. În aceeaşi dată cu factură şi chitanţă se închiriază 3 aparate de cafea, 2700 lei. La sfârșitul anului 2013 într-o singură lună există 6 facturi cu chitanțe, toate sub cinci mii de lei, transport persoane…undeva la 30.000 lei. Am făcut verificări să vedem cine este societatea, este o societate din Lazuri care se ocupă cu transport marfă. În contract scrie că au fost transportați jucătorii. Nu pot fi totusi 6 deplasări, pot fi doar două. S-au cumpărat vitamine de 30.000 lei, ghete… jucătorii au zis că nu au primit niciodată ghete. Acestea sunt doar câteva din vârful icebergului din ceea ce se întâmplă la Olimpia”, a spus Adrian Cozma.

Ioana Simion