Adevăratul părinte al “reţelei de socializare” vrea să dea în judecată consorţiul Facebook

Omul de afaceri Gabriel Lavrincic intenționează să-l acționeze în judecată pe Mark Zuckerberg, pe motiv că acesta ar fi plagiat ideea creării rețelei de socializare

Directorul comercial al fabricilor de mobilă Simex din Sălaj şi Satu Mare, Gabriel Lavrincic, este hotărât să acționeze conducerea Facebook Inc. în judecată pentru încălcarea drepturilor de autor privind ideea rețelei de socializare. Lavrincic intenţionează să ceară despăgubiri de nu mai puţin de 10 milioane de euro pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală în cea ce priveşte conceptul de reţea socială care îi aparţine în totalitate, în accepţia lui fiind prima persoană din lume care a inventat/ conceput şi a pus în practica „ideea de reţea socială” încă din anii ’80 prin scrisori.

„Începând cu vârsta de 12 ani am inventat/ implementat şi folosit cu succes ideea/ sistemul de “reţea sociala” comunicând prin scrisori cu sute şi mii de persoane din Uniunea Sovietică timp în care am învăţat şi limba rusă de unul singur. Acest lucru a fost consemnat într-un număr mare de ziare,reviste şi publicaţii din România, Federaţia Rusă şi spatiul ex-URSS. Din 1987 până în 1991 acesta am adunat 22.018 scrisori numai din corespondenţa mea personală cu prietenii mei din URSS, corespondenţă cu care în anul 2011 a intrat în Cartea Recordurilor. Prin urmare companiaFacebooc Inc.nu are dreptul să susţină în continuare faptul că ea este iniţiatoarea şi prima care a inventat şi a pus în practică “ideea de reţea socială”. Atunci în anii ’80 când eu comunicam organizat în sistem de “reţea socială” prin corespondenţă cu prietenii mei (sute şi mii de persoane) din URSS, compania Facebook nu exista nici măcar in vis. Prin urmare, sunt îndreptăţit să cer depăgubiri companiei Facebook” a declarat pentru GNV, Gabriel Lavrincic.

Cele afirmate de Lavrincic sunt confirmate de site-ul oficial Cartea Recordurilor “Guinness World Records” din Marea Britanie dar şi de Dr. Emanoil Pripon, preşedintele ASOCIATIEI COLECTIONARILOR DIN JUDETUL SăLAJ, care spune: Dl. Lavrincic Gabriel Antoniu la vârsta de numai 12 ani în 1987 a inventat, construit şi utilizat cu succes un sistem de “reţea socială” un fel de “facebook prin scrisori” dând naştere unei ”reţele sociale” în timpurile când nu existau nici computere, nici măcar scânteia unei idei de ”reţea socială”. Ideea de “reţea socială” a fost concepută şi pusă în aplicare pentru prima dată în lume de cetăţeanul român dl. Gabriel Antoniu Lavrincic în anii ’80 prin corespondenţa/ scrisori, aşadar ideea de reţea socială în mediul electronic este una din marile invenţii ale Umanităţii ce vor determina evoluţia umanităţii spre pace şi cooperare. Prin urmare şi pe bună dreptate, conceptul de „reţea socială” aparţine d-lui Lavrincic Gabriel Antoniu.Toate aceste scrisori sunt adresate d-lui Lavrincic Gabriel Antoniu, la adresa: comuna Marca, cod postal 4790, str. Popeni, nr. 424, jud. Sălaj, România. Toate plicurile conţin timbru original şi stampila poştei.”

Trebuie amintit că Rețeaua Facebook este una dintre cele mai mari rețele de socializare din lume. Ea a fost fondată în anul 2004 de către Mark Zuckerberg, Eduar Severino, Dustin Moskovitz, Chris Hughes, studenți ai Universității din Harvard. Facebook a intrat în top cinci cele mai vizitate pagini web din lume. În luna iulie 2016, Facebook avea 1,71 de miliarde de utilizatori.

În cazul în care nu va ajunge la o înţelegere cu conducerea companiei Facebook, mai exact cu Mark Zukerberg, Lavrincic ne-a informat că urmează sa dea în judecata compania Facebook Inc, cazul urmând să se judece la Înalta Curte de Justiţie din Anglia (High Court of Justice of England and Wales).

Cine este Gabriel Lavrincic?

Gabriel Lavrincic este considerat unul dintre cei mai buni cunoscători a tot ce înseamnă spaţiu ex-sovietic. De altfel chiar el se recomandă un bun “specialist” iar mulţi îi spun “expert sovietic” şi ca atare a editat un ghid de conversaţie româno – rus considerat de specialişti ca find unul dintre cele mai complexe asemenea ghiduri. Lavrincic este cunoscut şi ca deţinătorul „Celor mai multe scrisori primite în toată istoria omenirii”, recordul mondial fiind omologat de prestigioasa Guinness World Records din Marea Britanie. Autodidact, inzestrat cu abilităţi deosebite de relaţionare şi calităţi comunicaţionale incomensurabile, a promovat şi promovează în continuare România pe tot spaţiul ex-sovietic. Mulţi locuitori din fosta URSS au descoperit prin corespondenţele şi acţiunile sale cultura şi civilizaţia românească şi, implicit, România.

Datorită acestei corespondenţe vaste, Gabriel Lavrincic a devenit un bun „specialist” în tot ceea ce înseamnă Rusia, respectiv fosta URSS, deţinând un portofoliu larg de relaţii şi un capital enorm de simpatie aproape în tot spatiul ex-sovietic, pe care le cultivă în interesul economic şi naţional al României.Nu întâmplător ruşii îl numesc „românul cu suflet rusesc”. În prezent, Gabriel Lavrincic vorbeşte 10 limbi străine, este director de comerţ-export, reprezintă şi promovează industria românească de mobilă în Rusia şi în toate republicile ex-sovietice.

Nicolae Ghişan