Avântul Reghin vs. Olimpia în faza a 4-a

FRF a anunțat ieri programul meciurilor din faza a 4-a a Cupei României. Ultima înaintea turului principal în care vor evolua și formațiile din Liga 1..

Olimpia Satu Mare va juca la Reghin cu formația din C5, Avântul. Partida se va juca marți, 4 octombrie de la ora 14,30.

Interesant e că Metalurgistul Cugir a avut șansa de a se califica direct pe tabloul principal… După ce în turul 3 a pierdut 0-9 la Recea dar a câștigat la masa verde deoarece gazdele au făcut patru schimbări, acum cei din Cugir au dat peste retrasa… FCM Baia Mare!

Iată programul:

National Sebiş (AR) – CS Luceafărul Oradea (BH)

SC Popeşti Leordeni – CS Baloteşti (IF)

CSM Avantul Reghin (MS) – FC Olimpia 2010 Satu Mare

ACS Poli Timişoara (TM) – Şoimii Pâncota (AR)

CS Nuova Mama Mia Becicherecu Mic (TM) – UTA Bătrâna Doamnă (AR)

ACSO Filiaşi – CSM Râmnicu Vâlcea (VL)

Internaţional Băleşti (GJ) – Cetate Deva

CS Paulesti – CS Mioveni (AG)

Sepsi Sfântu Gheorghe (CV) – SC FC Braşov SA (BV)

SCM Pitesti (AG) -FC Chindia Târgovişte (DB)

Aerostar Bacău (BC) – ACS Foresta Suceava (SV)

Stiinta Miroslava (IS) – ACS Dacia Unirea Brăila (BR)

Metalosport Galati (GL) -Sport Club Bacau (BC)

Juventus Bucureşti (B) – FC Academica Clinceni

CS Afumaţi (IF) – ACS Berceni (IF)

Dinamo 1948 SA Bucuresti 2 (B) – Dunărea 2005 Călăraşi

Viitorul Domneşti (IF) – Unirea Tărlungeni (BV)

CF Metalurgistul Cugir 1939 (AB)-FCM Baia Mare (MM)