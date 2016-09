Băimărenii invită sătmărenii la festival

Vecinii maramureșeni îi așteaptă și în acest an pe sătmăreni să se bucure împreună la Festivalul Castanelor. Acest festival are loc la Baia Mare de mulți ani și de fiecare dată, sătmărenii iau parte în număr foarte mare la cele trei zile pline de culoare și program diversificat.

În continuare vă prezentăm programul din acest an:

VINERI, 23 Septembrie 2016

08:00 Expozitii si spectacole de planetariu – Complexul Astronomic Baia Mare

Expozitii de baza si temporare: “Sistemul Solar”, “Hubble Anniversary Print”, “Universul Meu”, “Constelatii Romanesti Traditionale”

Organizator: Consiliul Judetean Maramures, Complexul Astronomic Baia Mare

Locatie: Complexul Astronomic Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 16

Program de vizitare: in data de 23 si 25 septembrie 2016, intre orele 08:00-16:00, pe baza de bilet, iar in data de 24 septembrie 2016, intre orele 08:00-22:00, acces gratuit

Expozitia de pictura peisagista a Taberei de Pictura Baimareana

Organizator: Asociatia pentru Cultura Baimareana

Locatie: Holul mare al Palatului Administrativ Baia Mare

Program de vizitare: in perioada 23 – 25 septembrie 2016, intre orele 08:00 – 16:30

09:00 Expozitii – Muzeul Judetean de Mineralogie “Victor Gorduza” Baia Mare

Expozitia permanenta de Mineralogie

Expozitia temporara ”Mina Herja”

Evenimentul “4 decenii de activitate in imagini”

Organizator: Consiliul Judetean Maramures, Muzeul Judetean de Mineralogie “Victor Gorduza” Baia Mare

Locatie: Muzeul Judetean de Mineralogie “Victor Gorduza” Baia Mare, Bd. Traian, nr. 8

Program de vizitare: in data de 23 si 25 septembrie 2016, intre orele 09:00-17:00, pe baza de bilet, iar in data de 24 septembrie 2016, intre orele 09:00-22:00, acces gratuit

„Ziua Portilor Deschise” la centrele sociale din Baia Mare – eveniment privind integrarea in comunitate a centrelor sociale

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local, prin Serviciul Public Asistenta Sociala

Locatie: Centrul de Zi pentru Minorii cu Nevoi Speciale Luchian, str. Stefan Luchian nr. 29, Centrul Social pentru Persoane cu Dizabilitati “Phoenix”, str. Granicerilor, nr. 118, Centrul Comunitar Romanii, str. Electrolizei, nr. 8A, Centrul Social Multifunctional Rivulus Pueris, str. Ioan Slavici, nr. 1B, Centrul Regina Maria, str. Valea Rosie, nr. 10C, Centrul Social Multifunctional Tip Azil de Noapte, str.

V. Alecsandri, nr. 70B, Centrul de Reabilitare Sociala pentru copii aflati in situatie de risc, str. Ariesului, nr. 10 A, Centrul de Zi pentru Varstnici CASPEV, str. Sasarului, nr.3

Targul mesterilor populari

Organizator: Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Maramures

Locatie: Piata Libertatii – Centrul Vechi

Perioada de desfasurare: 23 – 25 septembrie 2016

09:30 Ceremonia de primire a delegatiilor oficiale participante la „Festivalul Castanelor 2016”

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local

Locatie: Sala de Conferinte M1CD, str. Vasile Lucaciu, nr. 2

10:00 Expozitii – Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Baia Mare

Expozitii permanente: “Muzeul Satului”, “Lemnul in comunitatea traditionala”, “Ceramica – mostenire culturala a municipiului Baia Mare”

Expozitii temporare: “Punte peste generatii”, Obiecte autentice de cultura populara versus produse culturale kitsch”

Organizator: Consiliul Judetean Maramures, Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Baia Mare in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Cultura Maramures si Asociatia Artistilor Plastici „Alexandru Sainelic”

Locatie: Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Baia Mare, str. Dealul Florilor, nr. 1

Program de vizitare: in data de 23 si 25 septembrie 2016, intre orele 10:00-18:00, pe baza de bilet, iar in data de 24 septembrie 2016, intre orele 10:00-22:00, acces gratuit

Expozitii – Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie

Expozitii permanente: „Comori ale Epocii Bronzului in Nordul Transilvaniei”, „Minerit si civilizatie in Maramures”, „Calatorie in universul ceasului”

Organizator: Consiliul Judetean Maramures, Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie

Locatie: Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie, str. Monetariei, nr. 1-3

Program de vizitare: in data de 23 si 25 septembrie 2016, intre orele 10:00-16:30, pe baza de bilet, iar in data de 24 septembrie 2016, intre orele 10:00-22:00, acces gratuit

Expozitii – Muzeul Judetean de Arta „Centrul Artistic Baia Mare”

Expozitia permanenta „Centrul Artistic Baia Mare. Repere Europene intre traditii si inovatii”

Expozitia temporara de arta fotografica „European Photo Salon Baia Mare 2016: Ioana Moldovan – When Ukraine Is No Longer Ukraine”

Microexpozitia – Lucrarea lunii septembrie 2016: „Nicolae Garbaciu – Langa parc”

Microexpozitia „Nicolae Grigorescu – Nimfa dormind”

Organizator: Consiliul Judetean Maramures, Muzeul Judetean de Arta „Centrul Artistic Baia Mare”

Locatie: Muzeul Judetean de Arta „Centrul Artistic Baia Mare”, str. 1 Mai, nr. 8

Program de vizitare: in data de 23 si 25 septembrie 2016, intre orele 10:00-16:30, pe baza de bilet, iar in data de 24 septembrie 2016, intre orele 10:00-22:00, acces gratuit

Expozitie de arta populara – obiecte artizanale cu specific popular

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local, prin Serviciul Public Asistenta Sociala

Locatie: Centrul de Zi pentru Varstnici CASPEV, str. Sasarului nr.3

Program de vizitare: 10:00-16:00

Sesiune de comunicari stiintifice

Organizator: Asociatia Producatorilor de Produse Traditionale Maramures

Locatie: Sala mare de sedinte a Institutiei Prefectului Maramures, str. Gheorghe Sincai, nr. 46

Atelier de creatie pentru copii si adulti – activitati interactive de confectionat diverse obiecte

Organizator: Fundatia „Omfida”

Locatie: Bd. Unirii

Perioada de desfasurare: 23-24 septembrie 2016, intre orele 10:00-18:00 si 25 septembrie 2016, intre orele 10:00-17:00

„Crosul Castanelor”

Organizator: Clubul Sportiv 57 Black

Locatie: Parcul Municipal „Regina Maria” Baia Mare

11:00 Deschiderea oficiala ”Expo-Flora Maramures” – editia a XXXIII-a

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local, Serviciul Public Ambient Urban

Locatie: Piata Revolutiei

Program de vizitare: 23 septembrie 2016, intre orele 11:30-21:00; 24 septembrie 2016, intre orele 09:00-21:00; 25 septembrie 2016, intre orele 09:00-20:00

Bursa locurilor de munca – eveniment de facilitare a accesului pe piata muncii a persoanelor defavorizate

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local, prin Serviciul Public Asistenta Sociala

Locatie: Centrul de Reabilitare Sociala pentru copii aflati in situatie de risc,

str. Ariesului, nr. 10 A

„Cupa Castanelor” la tenis de camp

Organizator: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures si Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Maramures

Locatie: Terenul clubului sportiv Tenis Club Baia Mare, str. Campul Tineretului, nr. 16A

„Armonii baimarene” – expozitie de pictura in aer liber

Organizator: Asociatia Artistilor Plastici „Alexandru Sainelic” Maramures

Locatie: Piata Cetatii – Centrul Vechi

Perioada de desfasurare: 24-25 septembrie 2016

„Familia mea e trandy” – concurs foto cu premii

Organizator: Fundatia „Omfida”

Locatie: Bd. Unirii

Perioada de desfasurare: 23-25 septembrie 2016, intre orele 11:00-20:00

11:30 „Cupa Castanelor” la kaiac-canoe

Organizator: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures si Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Maramures

Locatie: Club Sportiv Simared Firiza – Baraj

12:00 Deschiderea oficiala a celei de-a XXIV-a editii a manifestarii expozitionale “Rivulus Dominarum 2016”

Organizator: Camera de Comert si Industrie Maramures

Locatie: Centrul de Instruire si Marketing Baia Mare, Aleea Expozitiei, nr. 5

Program de vizitare a expozitiei: 23 septembrie 2016, intre orele 12:00-19:00;

24, 25 septembrie 2016, intre orele 11:00-19:00

13:00 Parada “Festivalului Castanelor 2016” – traseu: Bd. Unirii (Parcul Mara) – Bd. Bucuresti – Piata Revolutiei – str. Gheorghe Sincai – Piata Libertatii

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local

14:00 Deschiderea oficiala a celei de-a XXIV-a editii a „Festivalului Castanelor”

Locatie: Scena din Piata Libertatii – Centrul Vechi

Demonstratii de: gimnastica, judo, box, majorete, volei, taekwondo ITF

Organizator: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures, Clubul Sportiv Dragonul Baia Mare si Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Maramures

Locatie: Sala Polivalenta „Lascar Pana” Baia Mare

“Cupa Castanelor” la handbal, jocuri si stafete, concurs de desene pe asfalt- participa copii din structuri sportive si unitati scolare cu copii cu deficiente

Organizator: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures in parteneriat cu Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Maramures si Atletic Club Baia Mare

Locatie: Liceul de Arte Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 2-4

14:30 Targul de Produse Traditionale – deschiderea oficiala

Organizator: Asociatia Producatorilor de Produse Traditionale si Ecologice Maramures

Locatie: Piata Libertatii – Centrul Vechi

Perioada de desfasurare: 23 – 25 septembrie 2016

Festivalul Minoritatilor ”Diversitate si Unitate prin Traditii”, editia a VI-a

Organizator: Ansamblul Folcloric National „Transilvania”

Parteneri: Judetul Maramures, Consiliul Judetean Maramures, Municipiul Baia Mare, Primaria Comunei Coltau, Uniunea Ucrainienilor din Romania, Primaria Comunei Somcuta Mare, Autoritatea Nationala pentru Turism

Locatie: Piata Libertatii – Centrul Vechi

„Cupa Castanelor” la box

Organizator: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures si Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Maramures

Locatie: Sala de jocuri sportive, str. Campul Tineretului, nr. 1

15:00 “Cupa Castanelor” – competitie de volei feminin

Categoria Minivolei: CSM Power Volleyball – CSS Sighetu Marmatiei

Organizator: Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures si Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Maramures

Locatie: Sala de jocuri sportive, str. Campul Tineretului, nr. 1

„Cupa Baia Mare” la tir

Organizator: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures si Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Maramures

Locatie: Poligonul de la Tautii de Sus

16:00 „Cupa Aghistinelor” la atletism

Organizator: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures si Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Maramures

Locatie: Terenul de atletism din Baia Mare (langa stadionul de rugby)

17:00 “Cupa Castanelor” – competitie de volei feminin

Categoria Sperante: CSM Power Volleyball – CSS Sighetu Marmatiei

Organizator: Clubul Sportiv Municipal Baia Mare si Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures

Locatie: Sala de jocuri sportive, str. Campul Tineretului, nr. 1

„Cupa Castanelor la lupte”

Organizator: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures si Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Maramures

Locatie: Sala Clubului Sportiv Scolar nr. 2 Baia Mare, str. Victoriei, nr. 82A

Demonstratii de Kung Fu si Zumba pentru copii si adulti

Organizator: Clubul Sportiv Wing Chun

Locatie: Stadionul “Viorel Mateianu”, str. Campul Tineretului, nr. 1, interval orar: 17:00-18:30 si Parcul Central, str. Serelor, interval orar: 19:00-20:30

Perioada de desfasurare: 23-25 septembrie 2016

18:00 Concert de muzica pop-rock: Creativ Band, The Wings, Hobby, Knock Out, Rolling Papers, Road Players Band, Remakers, invitat special: Proconsul

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local

Co-organizator: Consiliul Judetean Maramures

Locatie: Bd. Unirii

Concert de muzica folk: Focul Viu, Daniel Fat, Adrian Sarmasan, Florin Chilian, Ducu Bertzi

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local

Co-organizator: Consiliul Judetean Maramures

Locatie: Piata Libertatii – Centrul Vechi

“Networkability” – eveniment de conectare personala

Organizator: Team for Youth Association

Locatie: Piata Cetatii – Centrul Vechi

„Cupa Castanelor la oina”

Organizator: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures si Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Maramures

Locatie: Terenul de atletism din Baia Mare (langa stadionul de rugby)

„Cupa Castanelor la radioamatorism”

Organizator: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures si Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Maramures

Locatie: Clubul Radioamatorism, Hotel Sport, et. III

Spectacol de teatru “ALBASTRU.GALBEN.ROSU”

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local, prin Teatrul Municipal Baia Mare

Locatie: Sala Studio a Teatrului Municipal Baia Mare, str. Crisan, nr. 8

SAMBATA, 24 septembrie 2016

09:30 “Cupa Castanelor Baia Mare”, Editia a III-a – activitate destinata copiilor cu

varsta de pana la 14 ani

Organizator: Clubul de Sah al municipiului Baia Mare si Biblioteca Judeteana “Petre Dulfu” Baia Mare

Locatie: Salonul Artelor, Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu”, Bd. Independentei, nr. 4B

Perioada de desfasurare: 24 – 25 septembrie 2016

10:00 “Cupa Castanelor” – competitie de volei feminin

Meci intre echipa de Sperante si echipa de Cadete ale CSM Power Volleyball

Organizator: Clubul Sportiv Municipal Baia Mare si Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures

Locatie: Sala de jocuri sportive, str. Campul Tineretului, nr. 1

„Cupa Castanelor la Mini Baschet”, editia a III-a

Organizator: Asociatia Baschet Club Olimpic Baia Mare

Locatie: Scoala Gimnaziala „George Cosbuc” Baia Mare, str. Gheorghe Bilascu, nr. 19A

„Cupa Castanelor” la cros

Organizator: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures

Locatie: Parcul Municipal „Regina Maria” Baia Mare

„Cupa Carrom” – Concurs Interjudetean pe teme de educatie rutiera

In programul de desfasurare sunt cuprinse 4 probe, respectiv pregatirea teoretica, parcurgerea unui poligon de indemanare cu bicicleta, parcurgerea parcului scoala cu patru puncte de control, cunoasterea tehnica a bicicletei.

Organizator: Societatea Romana de Caritate „CARROM” Romania cu sprijinul Municipiului Baia Mare si Serviciul Politiei Rutiere Maramures

Locatie: Centrul Vechi

Competitia “Crosul Castanelor” la atletism, editia a XXXI-a

Organizator: Clubul Sportiv 57 Black

Locatie: Parcul Municipal „Regina Maria” Baia Mare

Ateliere de creatie, facepainting si vanzare de produse hand-made

Organizator: Asociatia Autism Baia Mare

Locatie: Bd. Unirii, intre orele 10:00-18:00

11:00 Spectacol de teatru pentru copii “Fat Frumos cel mofturos si un zmeu intors pe dos”

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local, prin Teatrul Municipal Baia Mare

Locatie: Teatrul de Papusi, str. Dacia, nr. 3

„Din tezaurul arhivelor maramuresene” – Ziua portilor deschise la Arhivele Nationale Maramures

Organizator: Serviciul Judetean Maramures al Arhivelor Nationale

Locatie: Serviciul Judetean Maramures al Arhivelor Nationale, Bd. Bucuresti, nr. 26, intre orele 11:00-17:00

12:00 Vernisajul expozitiei „Studio Studentesc 2016”

Organizator: Asociatia „Filiala Uniunii Artistilor Plastici Baia Mare”

Locatie: Galeria de Arta a Asociatiei „Filiala Uniunii Artisticilor Plastici Baia Mare”, Bd. Bucuresti, nr. 6

Perioada de desfasurare: 24 septembrie – 5 octombrie 2016, program de vizitare: luni- vineri, interval orar: 10:00-18:00

12:30 „Fitness Cadeti si Juniori” – program demonstrativ al sectiei de culturism si fitness

Organizator: Clubul Sportiv Municipal Baia Mare

Locatie: Sala de jocuri sportive, str. Campul Tineretului, nr. 1

16:00 Concert de promenada: Fanfara Municipala Baia Mare

Organizator: Municipiul Baia Mare

Locatie: Piata Cetatii – Centrul Vechi

17:00 “Balul sarbatoritilor” – seara de dans oferita persoanelor care isi serbeaza ziua de nastere in luna septembrie

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local, prin Serviciul Public Asistenta Sociala

Locatie: Centrul de Zi pentru Varstnici CASPEV, str. Sasarului, nr. 3

Atelier de creatie cu nisip colorat – activitate destinata copiilor

Organizator: Team for Youth Association

Locatie: Parcul Central, str. Serelor

17:30 Recital de muzica sustinut de Corala “Armonia”

Organizator: Asociatia “Prietenii Armoniei”

Locatie: Piata Libertatii – Centrul Vechi

18:00 Concert de muzica clasica: Filarmonica ”Dinu Lipatti” Satu Mare, Carmen Gurban – soprana, Tiberius Simu – tenor, Adrian Petrescu – dirijor

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local

Co-organizator: Consiliul Judetean Maramures

Locatie: Piata Libertatii – Centrul Vechi

19:00 Concert de muzica moderna: Nora Denes&The Fridays, AMI, Vescan, 3 Sud Est, Compact, Mark Mesaros, Cargo

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local

Co-organizator: Consiliul Judetean Maramures

Locatie: Bd. Unirii

Spectacol de teatru “Ursul”

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local, prin Teatrul Municipal Baia Mare

Locatie: Sala Studio a Teatrului Municipal Baia Mare, str. Crisan, nr. 8

20:00 Concert Nostalgia: Luminita Anghel, Catalin Crisan, Corina Chiriac

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local

Co-organizator: Consiliul Judetean Maramures

Locatie: Piata Libertatii – Centrul Vechi

DUMINICA, 25 septembrie 2016

13:00 Spectacol musical coregrafic sustinut de copiii de la Palatul Copiilor Baia Mare

Organizator: Palatul Copiilor Baia Mare

Locatie: Piata Libertatii – Centrul Vechi

16:00 Regal folcloric sustinut de Ansamblul Folcloric National “Transilvania” si solistii: Dumitru Dobrican, Marinel Petreus, Gabriela Ardusatan, Maria Mihali, Ioana Pricop, Sonia Ratiu, Carmen Stetco, Anamaria Tomoioaga, Radu Pongracz, Vladut Roman, Marian Rat, Oana Font, Alexandru Pop, Ionut Sima, Aida Lihet, Andreea Ghitiu, Cecilia Bozga, Florentina Vlad, Anamaria Gherghel, Ioan Sas, Florin Gherman, Florentina si Petre Giurgi, Cristian Pomohaci, Ionut Fulea si Orchestra ”Codru de Romania”, Aurel Tamas

Prezentator – Paul Ananie

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local

Co-organizator: Consiliul Judetean Maramures

Locatie: Piata Libertatii – Centrul Vechi

17:00 Concert de promenada: Fanfara Municipala Baia Mare

Organizator: Municipiul Baia Mare

Locatie: Parcul Mara

Lansarea albumului “120 de ani. Centrul Artistic” Baia Mare

Invitati: Acad. Marius Porumb, Ramona Novicov, Aurel Chiriac, Calin Stejerean

Organizator: Municipiul Baia Mare si Asociatia „Filiala Uniunii Artistilor Plastici” Baia Mare

Locatie : Sala de Conferinte M1CD, str. Vasile Lucaciu, nr. 2

Atelier de creatie cu nisip colorat – activitate destinata copiilor

Organizator: Team for Youth Association

Locatie: Parcul Municipal “Regina Maria” Baia Mare

„Mii de baloane lansate in Univers din Baia Mare” – lansare de baloane impresionanta, acompaniata de dans stradal, intr-o ambianta distractiva, unica si inedita

Organizator: Fundatia „Omfida”

Locatie: Bd. Unirii

19:00 Concert de muzica moderna: Gasca de Acasa, Deepcentral, Carla’s Dreams, Directia 5

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local

Co-organizator: Consiliul Judetean Maramures

Locatie: Bd. Unirii

22:00 Spectacol de artificii

Organizator: Municipiul Baia Mare si Consiliul Local

Locatie: Bd. Unirii

Exista posibilitatea ca acest program sa sufere modificari dupa data publicarii lui.