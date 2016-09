Băimărenii nu mai vor rivalitate cu sătmărenii

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a adus în discuție, în cadrul ședinței Consiliului Local Baia Mare, subiectul celor două aeroporturi din cele două județe. Acesta a spus că s-au purtat discuții cu reprezentanții Consiliului Județean Satu Mare.

Ambele părți au căzut de comun acord ca între Aeroportul Satu Mare și Aeroportul Baia Mare să nu mai existe acea umbră de rivalitate. Zetea a subliniat faptul că se dorește găsirea unei strategii comune, astfel încât un aeroport să aibă curse înspre o anumită zonă a Europei, iar celălalt aeroport înspre o altă zonă.

“Am demarat discutii bilaterale cu conducerea Consiliului Judetean Satu Mare, astfel incat Aeroportul Baia Mare si Aeroportul Satu Mare, in sfarsit, sa nu se mai considere rivali. Pana la urma nu ei sunt cei care fura pasagerii celor doua aeroporturi, ci aeroportul care este cel mai dezvoltat in zona, si aici vorbesc despre Cluj-Napoca. Incercam in perioada asta sa demaram o strategie comuna, Aeroportul Satu Mare cu Aeroportul Baia Mare, astfel incat un aeroport sa deserveasca o anumita zona a Europei, celalalt aeroport sa deserveasca o alta zona”, a spus Gabriel Zetea.