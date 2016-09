Calendar online pentru turiștii care vizitează Sătmarul

Consilierul județean Vasile Ciocan, din partea organizației PSD, a venit cu propunerea de a lucra la un program de promovare a județului Satu Mare. Acesta spune că și-ar dori să se realizeze calendare online în care să fie scrise toate programele care au loc în județul Satu Mare. Astfel, turiștii care vor vizita Sătmarul vor avea acces mai ușor la informații în ceea ce privește acțiunile care au loc în județ. Propunerea consilierului județean a fost făcută ieri, în cadrul Ședinței Ordinare a Consiliului Județean Satu Mare.

Președintele Pataki Csaba a spus că este datoria Consiliului Județean de a face astfel de proiecte pentru a promova județul Satu Mare, iar vicepreședintii Consiliului Județean Ionuț Rus și Alexandru Panea spun că îmbrățișează inițiativa consilierului și că vor avea în vedere propunerea, astfel că se va lucra la aceste calendare online.

În luarea de cuvânt, consilierul județean Virgil Enătescu a evidențiat faptul că județul Satu Mare deține o frumusețe extraordinară, din mai multe puncte de vedere. Enătescu este de părere că ar trebui să se lucreze mai mult la descoperirea și promovarea obiectivelor valoroase din județul Satu Mare.

”Avem multe valori în județ, dar nu le-am văzut promovarea și îmi pare foarte rău pentru că s-a produs o modă și anume aceea de lua totul de la secoul XV încoace. E foarte bine că se refac acestea, dar avem și lucruri foarte frumoase mai vechi, avem lucruri care sunt unicate în Europa. La Ciumești, de exemplu, s-a descoperit un coif de aur extraordinar. Avem cuptoarele dacice de la Medieș, nu am văzut reclamă pentru ele. Mare păcat! Aici este o zonă culturală foarte veche care s-a îmbogățit mereu cu noi culturi și simbioze de la popoarele care au trecut, iar acest lucru nu trebuie uitat. Avem în Acâș o biserică în stil romanic, biserică în acest stil am văzut doar în străinătate și sute de turiști le vizitau. De când am venit în Satu Mare se vorbește numai despre Luna Șes, 26 ani numai despre Luna Șes. Vrem să ne reducem numai la o singură stațiune? Este și Luna Șes o realizare, dar să nu fim chiar așa fixiști și ineficienți pentru că aici avem multe culturi vechi și chiar șantiere arheologice care ar trebui văzute și ar putea aduce un plus de popularitate. Este averea noastră, a tuturor care suntem astăzi aici, iar acest lucru este foarte important”, a spus Virgil Enătescu.

Calendarele online, așadar, ar putea fi o nouă modalitate prin care județul Satu Mare să crească numărul turiștilor.

