Declarațiile lui Iohannis – un atac direct, brutal și imediat la democrație

Copreședintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, este de părere că declarația șefului statului de joi, referitoare la Dacian Cioloș, reprezintă “un atac direct, brutal și imediat la democrație”.

“Doresc să subliniez că declarația de azi a președintelui României este un atac direct, brutal și imediat la democrație. Este limpede că domnul președinte este parte a unui plan ocult împotriva poporului român și a libertăților câștigate la Revoluție. Îi atrag atenția domnului președinte, cu tot respectul datorat funcției sale, că își asumă o grea responsabilitate și consecințele care decurg de aici acum, când, într-un total dispreț față de Constituție, s-a angajat deschis într-o campanie electorală partizană”, afirmă Tăriceanu, într-un comunicat transmis joi AGERPRES.

El amintește că a propus partidelor și președintelui României un acord politic, prin care fiecare urma să se oblige să respecte verdictul urnelor din 11 decembrie.

“Vinerea trecută, am propus, în numele ALDE, partidelor și președintelui României un acord politic, prin care fiecare urma să se oblige să respecte verdictul urnelor din 11 decembrie. Am făcut o referire expresă la faptul că președintele României are obligația constituțională să numească drept candidat la funcția de prim-ministru persoana aleasă de partidul majoritar sau de coaliția majoritară formată în viitorul Parlament. Președintele Iohannis a etichetat propunerea mea drept ‘obrăznicie politică’. Până azi, am evitat să dau o replică, pentru că n-am știut dacă e doar o exprimare nefericită sau o stare de nervozitate, de moment, a președintelui”, a adăugat Tăriceanu.

El a subliniat că, după declarația șefului statului, a înțeles că “indiferent de ce vor vota românii pe 11 decembrie, președintele îl va nominaliza tot pe membrul de atunci al PNL — Dacian Cioloș”.

Președintele Klaus Iohannis a declarat joi că premierul Dacian Cioloș va trebui să răspundă, în perioada următoare, dacă rămâne independent sau dacă își declară simpatia ori adeziunea pentru un partid politic. De asemenea, el a anunțat că, după alegerile parlamentare din acest an, nu va nominaliza în funcția de premier o persoană independentă politic.