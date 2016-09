Declinul presei scrise din Romania

In ultimii ani conform brat.ro, presa scrisa din Romania a scazut dramatic de la tiraje de zeci de mii de exemplare la mii sau poate chiar cateva sute de exemplare vandute la chioscuri sau pe baza de abonament. Cele mai citite si vandute ziare din tara au ramas ziarele de modenitati de tip cancan: Click cu aproximativ 85.000 exemplare si Libertatea cu circa 50.000 exemplare per editie, urmate de singurul cotidian de sport existent pe piata tiparita, Gazeta Sporturilor, cu un tiraj mediu de 22.000 exemplare.

Din pacate, ziarele quality vand in ce in mai slab, avand scaderi dramatice in ultimii ani:

Evenimentul Zilei: 11.000 exemplare / editie

Romania Libera: 10.000 exemplare / editie

Adevarul: 8.500 exemplare / editie

Jurnalul National: 4.000 exemplare / editie.

O mare scadere o vedem si in cazul celor 3 ziare de business:

Ziarul Financiar: 5.000 exemplare / editie

Bursa: 7.000 exemplare / editie (date neauditate)

Curierul National: 3.000 exemplare / editie (date neauditate).

Singurele surse de venit prin care aceste publicatii inca supravietuiesc pe piata sunt veniturile din vanzarea ziarelor, abonamente mica si mare publicitate. De asemenea, acestea au incheiat diverse contracte de colaborare de preluare de anunturi in editile de print si online, precum: Anunturi Evenimentul Zilei si Anunturi Adevarul. Declinul presei romanesti tiparite se datoreaza internetului, care a ajuns in ultimii 5 ani la peste 85% din populatia tarii, astfel oamenii din toate categoriile sociale se informeaza din editiile online ale acestor ziare sau foste ziare, ce acum functioneaza doar online.