Economia pe plus, salariile pe minus

În județul Satu Mare se întâmplă un paradox greu de explicat chiar și de către cei mai mari specialiști în economie. În timp ce datele statistice arată că economia județului Satu Mare se află în creștere, câștigurile sătmărenilor se află în scădere. Fără să mai ținem cont de faptul că salariile din județul Satu Mare sunt printre cele mai mici din țară.

Un mic plus în industrie

Datele furnizate de Direcția Județeană de Statistică Satu Mare arată că producția industrială în luna iunie a acestui an a înregistrat o creștere cu 2,4% față de cea corespunzătoare a anului trecut, iar în primul semestru al acestui an, producția industrială a crescut comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015 cu 1,2%.

Pe plus este și indicele valoric al cifrei de afaceri în industrie, care a crescut cu 5,1% în luna iunie a anului 2016 comparativ cu aceeași lună a anului trecut, și cu 3,7% în primul semestru al acestui an față de aceeași perioadă a anului 2015.

Stăm, însă, destul de prost în ceea ce privește balanța dintre exporturi și importuri. Conform datelor de la Statistică, în primele patru luni ale acestui an, județul Satu Mare a exportat produse în valoare totală de aproape 307 milioane de euro, în timp ce importurile au totalizat mărfuri în valoare de peste 320 de milioane de euro, adică cu circa 13 milioane de euro mai mult.

Salariile, în scădere

Datele statistice de la nivelul județului Satu Mare arată că sătmărenii câștigă mai prost. Astfel, dacă la finele lunii decembrie a anului trecut câștigul mediu salarial net în județ a fost de 1.573 de lei, la sfârșitul lunii iunie 2016 acesta a fost de 1.569 lei, cu 10 lei mai mic comparativ cu luna mai. Salariul mediu ar fi fost și mai mic dacă la începutul anului nu ar fi avut loc niște ușoare creșteri salariale la nivel național.

În condițiile în care într-un clasament la nivel național județul Satu Mare se află pe locurile codașe în ceea ce privește câștigul mediu net, dacă salariile continuă să scadă sătmărenii vor ajunge în situația în care nu-și vor mai putea plăti nici facturile.

Este demn de remarcat că numărul șomerilor la sfârșitul lunii iunie a acestui an a fost de 5.939 de persoane, în creștere cu 142 de persoane (4,2%) față de luna similară a anului trecut.

Cristian Stan