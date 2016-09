Gânduri asupra impresiilor despre români!

Ce bucurie mare la primirea vizei pentru Canada! După o adevărată “luptă”, ce a durat 5 ani, după renunţarea la rezidenţa permanentă, iată-mă cu viză şi gata de zbor spre Montreal, unde sunt aşteptat de 13 apropiaţi sufletului meu: soţie, fiu, fiică, nepoţi, noră, ginere, cuscre, alte rude. Mersul cu microbuz „Ali” în miez de noapte pentru a ajunge la Budapesta (zbor la 9:35 şi stat în aeroport 5 ore), călătoria până la Zurich şi apoi, cu alt avion, la Montreal. Ce frumos! Totul ar fi mers bine, dar… paşaportul românesc nu place nimănui, deşi-i nou-nouţ! Tocmai de aceea nu place! Întrebări şi la Zurich şi în Montreal, întrebări de tot felul, încât îţi şterge bucuria de a ajunge la destinaţie şi, dacă ai putea, te-ai întoarce acasă imediat!

Am avut momente s-o fac, când, ajuns în Montreal, valiza cu tricolorul subţire, ca semn de recunoaştere, nu apare. De ce? Câteva au venit cu un alt avion şi a trebuit să caut prin „micul” eroport valiza. În final s-au lămurit lucrurile, doar eu am rămas uimit de „ghinionul” meu. Ajuns, am răsfoit şi presa românească de aici şi-i felicit că scot ziare serioase pe care le distribuie gratis pentru comunitatea de români. Am răsfoit cu atenţie şi curiozitate „Accent”, „Pagini româneşti”, „Zigzag”. Mi-a „sărit” în ochi un titlu şocant: „Familiile canadiene cheltuie mai mult pe impozite şi taxe, decât pe cumpărături” şi asta potrivit cercetărilor de la Fraser Institute din British Columbia, rezultatul fiind că familiile canadiene au cheltuit în medie 34.154 dolari pe diferite impozite şi taxe, inclusiv cele „ascunse” de comercianţi în preţul final al produselor (10.616 dolari impozite achitate pe venit, 7.160 dolari taxe din sistemul de sănătate, 4.973 dolari taxe din vânzarea unor proprietăţi, 3.832 dolari taxe pe proprietate, 7.573 dolari taxe pe produse de consum curent. Deci taxele achitate de canadieni reprezintă 42% din venitul anual, estimat în medie la 80.593 dolari). S-a estimat cheltuiala, în medie 30.293% pentru chirie sau ipotecă, alimente şi haine, adică 37,6% din venitul anual. Devine o problemă cred, când canadienii plătesc din banii câştigaţi mai mult de 4 dolari din 10 dolari în costul bugetului public şi de aici întrebarea de ce autorităţile nu le oferă servicii de calitate? Cam aşa concluzionează autorii studiului.

Un alt material intră în vizorul cititorului de „Zigzag”: „Guvernul federal vrea majorarea numărului imigranţilor în Canada” sau „Premierul din Quebec vrea dezbateri publice pentru stabilirea salariului minim la 15 dolari/oră”. Curios sfat financiar „Reducerea impozitului – fracţionarea venitului global” semnat de Gelu Baciu (consilier de securitate financiară), apoi „Bandele violente de motociclişti din Canada” sau „Monstrul burkintoleranţei” semnat de Petre Iancu şi, în final, o pagină „Sofia Vicoveanca: Mă mândresc că sunt româncă!”. Apar materiale privind sindromul Pokemon şi tulburările provocate de timpul îndelungat stat în faţa ecranului sau „Unde evadăm de acasă?”, material de recomandări făcute de Quebec şi ziar.

Mi s-a părut interesant materialul ”Tineretul din ziua de azi şi bătrânetul din ziua de mâine”, semnat de Simona Catrina.

În „Accent” materialul important rămâne „1 Sept., ultima zi de înscriere în registrul electoral” şi „Canadienii între politeţe şi frustrarea corectitudinii politice”. Atrage atenţia materialul „La un an de la preluarea puterii, liberalii rămân în continuare foarte populari” sau „Cum s-a ajuns la constatarea că atât de multe alimente favorizează apariţia cancerului?”. La sport, fotbalul pe primul loc, dar „România coboară şapte poziţii în clasamentul FIFA” şi „Beckenbaner, investigat pentru corupţie”. În „Pagini româneşti” pe prima pagină „Plătim o căruţă de bani pe taxe”, iar pe pagina a doua „Mlaştina românească”, semnat de Ioana Ene. Viorel Anghel semnează materialul „De ce nu face implozie Canada”, iar Alin Alexandru „Cu statul la psihiatru”, pe când Gabriel Purcăruş semnează „Matematica şi paradisul regăsit”. Viorel Anghel acordă atenţie Simonei Halep cu jocul ei, cu cucerirea titlului „Rogers cup” la Montreal – o performanţă ce nu poate fi trecută cu vederea chiar dacă a trecut ceva timp. Tot aici „Lucian Bute: nu mă simt vinovat”. Apoi „Noi reguli de viraj pentru cei cu dublă cetăţenie”- adică, începând cu 30 sept. canadienii cu dublă cetăţenie vor avea nevoie de un paşaport canadian valabil pentru a putea reintra în Canada pe calea aerului. Un material frumos „100 de ani” de Neagu Djuvara – … document la Librăria Românilor. Interesant „Resursele Terrei se termină. Oamenii trăiesc din viitor.” Tot aşa „25 de ani de internet” şi „Culoare, nuanţă şi charismă”. Cam aşa arată ziarele apărute aici, peste ocean, o presă românească de toată lauda! Să ştiţi că din punct de vedere al tiparului sunt cu mult mai atractive decât ale noastre şi… se distribuie gratuit la multe din magazinele mari al Montrealului. Felicitări celor care le realizează şi reuşesc să acopere număr de număr cheltuielile!

Teodor Curpaş