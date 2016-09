Lansare de carte: Aripi de lut

Tânăr, cu trăiri profunde și frumoase, Robert Laszlo face parte din grupul sătmărenilor talentați și dornici de dezvoltare pe plan profesional și spiritual. Robert vine în întâmpinarea sătmărenilor cu un volum în care aceștia vor descoperi versuri care îi vor predispune la reflecție asupra vieții și a existenței.

”Am debutat editorial la nici 18 ani, cu volumul de versuri În vid iată viața mea! (titlu lizibil şi ca Invidiată viaţa mea!), iar în primul an de facultate, a urmat cel de-al doilea volum de versuri „Somniator- tălmăcitorul de vise”, la editura Dacia din Cluj Napoca. Am apărut în diferite antologii județene și naționale de poezie, sunt coautor la volumele „Istoria secretă a Sătmarului” și „Povestea pălincii” scrise în colaborare cu Felician Pop, iar în 2013 am publicat o carte despre „Centenarul Filarmonicii Sătmărene”. Cartea de faţă, pregătită să ia calea tiparului sub titlul Aripi de lut, pare să privilegieze direcţia reflexivă a poeziei, orientată spre mici parabole, efigii ale cugetării, notaţii cu aer insolit-paradoxal”, a spus Robert Laszlo. Prefața volumului este scrisă de criticul clujean Ion Pop, membru al Academiei Române.

Lansarea va avea loc joi, 6 octombrie, de la ora 16.00 la Muzeul de Artă, din Piaţa Libertății, numărul 21. Moderatorul lansării volumului va fi Felician Pop.

Ioana Simion