Luna Şes – Templul în aer liber al Oaşului

Negrești-Oaș este orașul care are propria sa lună care strălucește sus pe cer: Luna Șes. Este templul în aer liber al Ţării Oaşului, străjuit de o parte de Vârful Pietrosu, care are în vârf un Sfinx falnic – o rocă vulcanică ciudată, şi de cealaltă, de Muntele Mic, brăzdat de brațele unor râuri line și de izvoare cu ape minerale. Este o staţiune turistică aflată în construcţie, întinsă pe un spațiu de 250 de hectare, “kilometrul zero al turismului sătmărean” şi Perla Nordului.

La Luna Şes aveţi posibilitatea să faceţi drumeţii de neuitat în zonă. La intrarea în Negreşti, pe dreapta, începe un drum lin care te duce până la locul în care se construiește pârtia de schi. Un drum asfaltat pe o distanță de 12 kilometri.

De aici, un traseu splendid, dar destul de dificil, este cel ce duce spre vârful Pietroasa, marcat cu albastru. Aveţi de urcat prin pădure în jur de 3 ore, pe un traseu plin de frăguţe şi apoi, mai sus, cu tufe imense de afine. Ca să ajungeţi în vârf va trebui să urcaţi o pantă foarte abruptă, pe o distanţă destul de mică, dar sacrificiul merită. Din vârful Pietroasei (1201 m) vi se dezvăluie în toată frumuseţea ei toată Ţara Oaşului. Pe traseele de la coborâre există şi un izvor cu apă de borcut.

Panorama din vârful Pietrosu, așa cum doar păsările o mai prind în zborul lor, îți dezvăluie spectacolul unic al unui oraș și al unei țări care își respectă trecutul, își trăiește clipa și privește spre viitor. Toată zona e un templu în aer liber de o frumuseţe ce te face să vorbeşti în şoaptă, ca să nu trezeşti muntele.

În această regiune s-au dezvoltat deja mai multe zone de agrement, care au spații de cazare, restaurant, terasă, păstrăvării și zone de destindere în aer liber: Pensiunea Popasul din Șes, Pensiunea Boda Oșanu, Pensiunea Ivan.

Zona este de o frumuseţe pură, nealterată, pădurea virgină fiind în elementul ei. În Şes, cum spun oşenii, timpul parcă este din alte vremuri, pe alocuri vezi căsuţe vechi fără electricitate sau alte utilităţi, folosite de cei care veneau la strâns de fân vara sau cu oile. Să nu mai vorbim de izvoarele de apă minerala din zonă, gustul borcutului, aşa cum numesc localnicii aceasta apă, fiind extraordinar. Puţini ştiu că în perioada interbelică această apă era îmbuteliată şi trimisă peste ocean în SUA. Pârâul Talna oferă şi posibilitatea de a pescui, cel puţin mai în amonte fiind prezenţi si ceva păstrăvi.

Îmbucurător este faptul că după circa 30 de ani în care s-a tot aflat în faza de discuții, propuneri, proiecte și promisiuni electorale, stațiunea turistică montană Luna Șes este aproape de finalizare. Cel mai probabil pârtia de schi de la Luna Șes va fi funcțională începând cu această iarnă, fiind singura din județul Satu Mare.

Pe termen lung, la Luna Șes se intenționează construirea unui teren de golf, a unei piste de motocros, a unui centru de echitație, a unui circuit de automobilism pe teren accidentat și un camping cu peste 120 de locuri de cazare.

Un lucru însă este sigur, dacă doriţi să vă bucuraţi de un colţ de paradis montan, de aer curat şi de un traseu montan care culminează în privelişti magnifice, Luna Şes vă aşteaptă întotdeauna, indiferent de anotimp.

Nicolae Ghişan