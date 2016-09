Mani Gyenes, campionul Ungariei la endurocross

Sezon de toamnă extrem de aglomerat pentru Mani Gyenes.

După ce sâmbătă a câștigat în premieră Campionatul de endurocross al Ungariei, azi riderul sătmărean pleacă în Maroc pentru etapa de Campionat Mondial de rally raid. Iar tot în octombrie, Mani are programat în Spania și Six Days Enduro…

Etapa din week-end s-a desfășurat în localitatea Borsodnadasd. S-a mers pe un traseu de aproximativ 8 kilometri pe care concurenții au fost nevoiți să-l parcurgă de cât mai multe ori timp de două ore. Gyenes a plecat al treilea, după trei viraje a fost pe primul loc, dar după un tur a fost depășit de un slovac. A terminat concursul pe locul 2 și practic a devenit campion deoarece nu mai poate fi ajuns în clasamentul general înaintea ultimei etape de la sfârșitul lunii octombrie. Tot la clasa A l-am avut și pe Marton Szilvester cel care a terminat concursul pe locul 4. La clasa C, Cristian Ardelean a ocupat locul 17, iar la quad, sătmăreanul Vilmos Szejke a încheiat pe locul 3.

Mani Gyenes pornește azi la drum pentru că în perioada 2-7 octombrie va participa la etapa din Maroc a Campionatului Mondial de Rally Raid.

Concursul este asemănător cu Dakarul, adică se desfășoară la auto, camioane, moto și quad. Pilotul nostru de la Autonet Motorcycle Team a mai participat la Maroc în anul 2009 când a câștigat clasa de +450 cc, iar acum va merge la clasa 450 cc cu motocicleta de Dakar. Sunt înscriși peste 80 de piloți din întreaga lume, chiar și piloții de uzină. Cu toții fac pregătiri pentru ediția 2017 a raliului Dakar. Sâmbătă se vor face verificările tehnice și administrative, iar duminică la Agadir, lângă Oceanul Atlantic, are loc o super-specială de 7 km. După care urmează 5 zile de concurs după următorul program:

– luni, 3 octombrie, etapa 1< 240 km (70 km și 50 km probele speciale)

– marți, 4 octombrie, etapa 2< 554 km (291 km p.s.)

– miercuri, 5 octombrie, etapa 3< 390 km (315 km p.s.)

– joi, 6 octombrie, etapa 4< 376 km (319 km p.s.)

– vineri, 7 octombrie, etapa 5< 275 km (230 km p.s.)

Printre dune de nisip și nu numai se vor parcurge în total 1.885 km (1.317 km p.s.). Mani Gyenes va fi însoțit și de mecanicul Laszlo Olah.

“La Raliul Marocului aș vrea să termin aproape de top 10. Dar nu acesta este obiectivul meu principal. Vreau neaparat să-mi testez suspensiile noi și să le reglăm, să fie motocicleta ok pentru Dakar, să fie totul pregătit și să nu cumva să mă accidentez pentru că nu mai este foarte mult timp. Dar vreau să fac un rezultat cât mai bun” a declarat Mani Gyenes.

Din Maroc, Gyenes va porni în 8 octombrie spre Navarra (Spania), acolo unde va concura în perioada 11-16 octombrie la Six Days of Enduro, cel mai important concurs de enduro din lume la care vor participa peste 700 de piloți. Gyenes va fi singurul român de la Six Days of Enduro.