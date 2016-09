Mani Gyenes revine la Campionatul Mondial

Pilotul Autonet Motorcycle Team va concura in perioada 1-7 octombrie in Raliul Marocului, ultima etapa din actualul sezon al Campionatului Mondial de Rally-Raid (FIM). Mani revine in Campionatul Mondial dupa o absenta de patru sezoane.

Riderul satmarean concureaza in repetitia generala pentru Dakar 2017, Raliul Marocului fiind locul unde elita acestui sport merge sa se antreneze si sa faca ultimele setari inainte de cel mai dificil rally-raid din lume. Mani a mai evoluat in acest raliu in 2009, cand l-a si castigat la clasa +450 cmc pilotand un KTM 690 Rally Replica. De aceasta data va rula cu o motocicleta mai usoara, cu un KTM 450 Rally Replica, motocicleta pe care a concurat si in Dakar 2016. Va folosi acest raliu pentru a se obisnui cu noile suspensii WP, suspensii care ii vor permite sa fie mai rapid comparativ cu specialele pe care a rulat cu suspensiile din configuratia de fabrica a motocicletei.

Emanuel Gyenes (#23 in Raliul Marocului): ”Astept specialele din desert, sper sa avem parte de dune. Va fi diferit acum fata de 2009 pentru ca merg cu o motocicleta mai usoara, insa importanta este pregatirea pentru Dakar 2017. Cred ca cea mai frumoasa zi va fi cea in care avem speciala de 50 de km pe malul Atlanticului. Ma bucur ca am revenit in Africa, ultima data am concurat in Sahara in 2010, cand am participat la Raliul Tunisiei.”

Raliul Marocului va debuta pe 1 octombrie cu verificarile administrative si tehnice urmand ca pe 2 octombrie sa aibe loc o proba super speciala in Agadir, pe 3 octombrie sa se ruleze intr-o proba speciala pe malul Oceanului Atlantic, iar apoi sa se mearga in desert pana pe 7 octombrie. Numarul total de km al probelor speciale este de 1.317 km.

In editia nr. 17 a Raliului Marocului sunt in total doi rideri din Romania. Marcel Butuza revine si el in Campionatul Mondial de Rally-Raid dupa o absenta de patru sezoane si se afla la a doua participare in raliul din Nordul-Vestul Africii.

Noi titluri in palmares

Chiar daca a facut o pauza in rally-raid, ne mai concurand din luna ianuarie, Mani nu a stat departe de motocicleta: in 2016 a izbutit sa devina campion al Ungariei atat la enduro cat si la endurocross. Titlurile din campionatele Ungariei se adauga multiplelor titluri nationale obtinute in Romania la aceleasi discipline.