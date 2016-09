Marii câştigători au fost “Game Of Thrones” şi “The People V.O.J. Simpson”

Serialele “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story” şi “Game of Thrones” au dominat gala Premiilor Emmy 2016, ce a avut loc duminică, la Teatrul Microsoft din Los Angeles, Jimmy Kimmel fiind gazda evenimentului transmis în direct de reţeaua ABC, relatează Reuters.

Principalii câştigători ai Galii Premiilor Emmy 2016:

Cel mai bun serial-dramă: “Game of Thrones”

Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Rami Malek, “Mr. Robot”

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Tatiana Maslany, “Orphan Black”

Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial-dramă: Ben Mendelsohn, “Bloodline”

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar într-un serial-dramă: Dame Maggie Smith, “Downton Abbey”

Cel mai bun actor invitat într-un serial-dramă: Hank Azaria, “Ray Donovan”

Cea mai bună actriţă invitată într-un serial-dramă: Margo Martindale, “The Americans”

Cea mai bună regie pentru un serial-dramă: Miguel Sapochnik, “Game of Thrones” – “Battle of the Bastards”

Cel mai bun scenariu pentru un serial-dramă: David Benioff şi D. B. Weiss, “Game of Thrones” – “Battle of the Bastards”

Cel mai bun serial de comedie: “Veep”

Cel mai bun actor într-un serial de comedie: Jeffrey Tambor, “Transparent”

Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie: Julia Louis-Dreyfus, “Veep”

Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial de comedie: Louie Anderson, “Baskets”

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar într-un serial de comedie: Kate MCKinnon, “Saturday Night Live”

Cel mai bun actor invitat într-un serial de comedie: Peter Scolari, “Girls”

Cea mai bună actriţă invitată într-un serial de comedie: Tiny Fey şi Amy Poehler, “Saturday Night Live”

Cea mai bună regie pentru un serial de comedie: Jill Soloway, “Transparent” – “Man on the Land”

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie: Aziz Ansari şi Alan Yang, “Master of None” – “Parents”

Cea mai bună miniserie: “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”

Cel mai bun film de televiziune: “Sherlock: The Abominable Bride”

Cel mai bun actor într-o miniserie/ film de televiziune: Courtney B. Vance, “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/ film de televiziune: Sarah Paulson, “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”

Cel mai bun actor într-un rol secundar într-o miniserie/ film de televiziune: Sterling K. Brown, “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar într-o miniserie/ film de televiziune: Regina King, “American Crime”

Cea mai bună regie pentru o miniserie, film sau dramatic special: Susanne Bier, “The Night Manager”

Cel mai bun scenariu pentru o o miniserie, film sau dramatic special: D.V. DeVincentis, “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story” – “Marcia, Marcia, Marcia”

Cel mai bun program de reality-show tip competiţie: “The Voice”

Cel mai bun talk-show: “Last Week Tonight with John Oliver”