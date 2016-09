Mister Transilvania 2016, vineri, la Carei

Szelenyi Gabriella Events, în colaborare cu Miss Tv România prezintă ”Mister Transilvania 2016”, primul concurs de frumusețe destinat bărbaților din Transilvania.

Vineri, în data de 30 septembrie, de la ora 18.00 cei interesați sunt așteptați la Castelul Karolyi din Carei la un eveniment cu totul deosebit. În urma preselecțiilor desfășurate în luna august, 14 tineri au ajuns în finala competiției. Ei se vor întrece pentru titlul de Mister Transilvania 2016 și vor avea parte de mai multe provocări în cadrul probelor pregătite de organizatori. În gala finală a acestei competiții s-au calificat și trei sătmăreni. Unul dintre ei este Sergiu, are 17 ani și 187 cm înălțime. Cel de-al doilea este Mark, are 19 ani și tot 187 cm înălțime. în fine, cel de-al treilea este Tomas, are 17 ani și 183 cm înălțime.

Juriul este format din persoane avizate din lumea modei. Este vorba despre: Ariana Silaghi, Marcela Papici, Laura Bota, Zita Pop, Ioana Călin, Denisa Hudac și Zsolt Popa.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate colecțiile unor branduri și designeri cunoscuți din Transilvania, precum Ioana Călin, Nicoleta Obis, Spencer by Ciprian Crăciun, Nina Lenjerie și Inedit. Modelele vor fi aranjate de către hair stylistul Arabela Sulyok, iar de machiajele lor se vor ocupa Vladiana Crișan și Larisa Bukva. De asemenea, vor avea loc și momente muzicale oferite de către Romina Sîrbe și Cristian Totpati și se vor acorda și premii surpriză, toate acestea fiind marca înregistrată MissTv România. Prezentatorii evenimentului sunt Silvia Cseh și Raul Popa.