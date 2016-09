Perioadă plină, în Moftin

Comuna Moftin este o comună unde, în toți acești ani, primarul a făcut şi face multe lucruri benefice pentru locuitori. Și în această perioadă preocupările sunt multe însă merită tot efortul.

“Continuăm asfaltările… se lucrează intens la asfaltări, la podețe, la șanțuri betonate în cele trei localități mari, Moftinu Mic, Moftinu Mare și Domănești, investiție de aproape 8 milioane de lei noi, care este foarte importantă pentru noi, sperăm să închidem anul acesta lucrarea, și în paralel cu această lucrare enorm de mare și de importantă am semnat ordinul de începere pentru drumuri agricole de extravilan, aproape 9 km, o investiție tot așa de importantă pentru infrastructura rurală agricolă, mai ales, ținând cont că suntem o comună cu mare potențial agricol, suprafața enormă de teren arabil, în jur de zece mii de hectare, o investiție derulată din bani europeni și pe care am început-o după tot felul de peripeții legate de licitații, de contestații , de judecăți și sperăm să meargă bine mai ales că este timp bun și se poate lucra. De asemenea, pregătim o investiție așa cum am spus și în campania electorală tot din fonduri europene, extindere canalizare, vom vedea care vor fi zonele cuprinse în comuna Moftin având în vedere că avem stație de epurare proprie și e mai ușor pentru noi să facem extinderile acum când avem stația noastră. Cam acestea sunt cele trei investiții la care lucrăm acum și sigur, așteptăm noi facilități ,noi posibilități pentru a accesa bani europeni. Servicuil Asistență Socială împreună cu Școala generală Mihai Viteazul lucrează în paralel cu Primăria prin serviciul social, la o investiție majoră care nu știm exact cum se va numi, un program pentru a mări integrarea comunității de romi în societate. Este un program pe mai multe planuri, de aceea nu știm încă cum se va numi deoarece este vorba și de copii și de adulții care nu au beneficiat de cele 8 clase și încercăm să-i aducem să facem școală după școală, să fie absolvenți de 8 clase, și bineînțeles programul se ocupă și de posibilitatea angajării în cadrul acestui proiect prin diferite cursuri. Este un proiect foarte amplu desfășurat pe trei ani de zile cu foarte multe probleme. Am avut deja câteva întâlniri cu reprezentanții ministerului, suntem două comune, se pare, în județul Satu Mare, care se încadrează acestei condiții, una dintre ele fiind Moftinul”, a declarat pentru Gazeta de Nord-Vest, David Gheorghe, primarul comunei Moftin.