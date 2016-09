Peste 200 de participanți la Festivalul voluntariatului

Peste 200 de tineri au participat joi în Parcul central din Piața Libertății, la Festivalul voluntariatului.

Acest festival, în premieră la Satu Mare, a fost organizat de Asociația Stea în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare și cu Casa de Cultură « G.M. Zamfirescu » în cadrul proiectului de tineret “Voluntariat – resursă pentru comunitate !” finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare cu scopul de a crește gradul de implicare a tinerilor sătmăreni în viața comunității precum și de a promova voluntariatul ca valoare personală și resursă comunitară în județul Satu Mare.

Startul s-a dat la ora 14.00 cu un program artistic (muzică și dans) oferit de Raluca Dumitru, George Negrea, Alesia Mândruț, Rareș Jucan, voluntarii SNAC ai Colegiului Național «Doamna Stanca » cu un moment de flashmob și corul Școlii «Avram Iancu », pregătit de Renata Inovan Bertok.

Vizitatorii au avut ocazia să descopere activitățile și oferta de voluntariat a celor 15 ONG-uri și instituții prezente: Asociația de turism și ecologie Salamandra ; Asociatia Gutenberg – Organizatia tinerilor vorbitori de limba germana din Satu Mare ; Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare ; Asociatia pentru Copii si Tineri 4U ; Asociația SamStudia – Organizația tinerilor și studenților sătmăreni ; Asociatia sociala “SATUL DE LUT” ; Asociația Stea ; Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog ; Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională; Direcția Județeană de Sport și Tineret Satu Mare ; Fundatia FARA-centru de tranzit pentru tineri în dificultate Foyer Satu Mare ; Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare / Centrul multifuncțional Alterego ; Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Satu Mare, Asociația HEIMA și Asociația Free Life.

„Ne bucurăm că am venit, este ceva interesant și chiar nu am știut că există atâtea ONG-uri în Satu Mare și că au nevoie de tineri ca noi. Cu siguranță le voi spune și prietenilor mei, am luat pliante de la fiecare stand, așa că vom putea alege unde să mergem să ajutăm în timpul liber”, a spus Melinda Soponar, 16 ani.

Astfel, timp de câteva ore, zona a fost animată de muzică, dans, jocuri și concursuri, activități non-formale și multă voiebună.

Evenimentul a fost unul reușit și se dorește ca acest festival să devină o tradiție la Satu Mare.

Parteneri : Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Doamna Stanca”, Colegiul Național „Ioan Slavici”, Liceul Teologic Reformat ; Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș”, Liceul German „Johan Ettinger”, Colegiul Tehnic de Transporturi și Telecomunicații „I.C. Brătianu” și Liceul de Arte „Aurel Popp”.