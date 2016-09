Poliția vine în sprijinul sătmărenilor

Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, Vlad Florentin, a participat ieri la şedinţa Comisiei Judeţene de Dialog Social unde a avut două intervenții importante.

Parapeți de protejare a pietonilor pe Podul Decebal

Vlad Florentin, șeful Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare, a anunțat ieri, în cadrul Comisiei de Dialog Social, faptul că Poliția a intervenit la reabilitarea podului. Aceștia au venit cu o propunere care să fie în folosul protejării pietonilor care traversează podul deoarece, după o analiză facută, polițiștii au constatat că pietonii sunt expuși riscului de a fi accidentaţi.

“Am venit cu o propunere şi a fost acceptată, să înlocuim acele borduri de 40 cm, care în opinia noastră nu făceau decât să devină nişte rampe pentru autovehiculele scăpate de sub control şi să zboare efectiv pe cetăţean. Nu să-l lovească, să zboare efectiv pe cetăţean! Am solicitat înlocuirea cu parapetul metalic de genul cum este pe podul Golescu. Probabil că şi noi avem partea noastră de “vină” pentru disconfortul creat pietonilor, dar consider că este absolut necesar ca să fie cu balustradă cu protecţie suplimentară care protejează mult mai mult decât o bordură”, a spus Vlad Florentin.

Poliția angajează

Tot în cadrul aceleiași ședințe, șeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare a spus că face apel către sătmăreni cu privire la angajările pe care Poliția le face.

“Avem nevoie de specialişti şi fac un apel la dumneavoastră. O să ne trebuiască doi IT-işti, inginer silvic, specialist în finanţe şi aproximativ 50 de locuri în sistemul de siguranţă publică. Vă rog pe toţi care aveţi cunoştinţe, prieteni, care ar dori să urmeze o astfel de carieră, să se uite şi spre anunţurile noastre. Este o chestiune de timp, o săptămână, două până când se dă drumul la concurs”, a declarat Vlad Florentin.

Anunțurile de angajare se vor face în aproximativ două săptămâni.

Ioana Simion