Primul venit, primul servit

De miercuri se va trece la distribuirea pachetelor rămase, către beneficiarii de pe listele inițiale.În municipiul Satu Mare din cele 9.000 de pachete au fost ridicate 6.000, restul de 3000 urmând să se redistribuie.

“Și în acest an avem posibilitatea de a redistribui din pachetele primite de la Uniunea Europeană. Noi, inițial am avut până în data de 31 august perioada de distribuire a acestor pachete dar nu toată lumea a venit după ele, ca urmare am primit adresa de la prefectură prin care vom putea redistribui aceste alimente. De asemenea s-a întocmit dispoziția primarului și din cele 9 mii de pachete pregătite pentru 9000 de beneficiari, noi am reușit să împărțim abia 6000. O mie de pachete s-au redistribuit la alte comune din județul Satu Mare iar de azi vom putea redistribui la cei din municipiul Satu Mare care se află pe listele întocmite de Instituția Prefectului. Sunt aceeași categorie de persoane ca și prima dată…mă refer la pensionarii cu pensie până la 450 lei, la șomeri , la persoanele cu handicap grav, la beneficiarii de venit minim garantat și la cei cu alocații monoparentale, la cei de la litera H, însă de azi se va merge pe raționamentul primul venit,primul servit,deoarece nu dorim din experiența din alți ani ca aceste alimente să rămână pe o perioadă mai mare pentru a nu expira.”a declarat Doina Văsuț- director SPAS Satu Mare.

Programul este de la 08.30 până la 14.30, redistribuirea se va face pe Aleea Jiului, la centrala amenajată pentru acest lucru. Este totul organizat, cetățenii vor primi numere de ordine pentru ca totul să se desfășoare în mod civilizat.

Raluca Jofi