Probleme la salariile din învățământ

Preşedintele Sindicatului Învăţământului Preuniversitar Satu Mare, Ioan Drăgan, a reclamat astăzi, în cadrul Comisiei de Dialog Social, că în metodologia de aplicare a hotărârii guvernului din acest an care reglementează salariile în învăţământ au apărut mai multe probleme, subliniind faptul că există cazuri în care unii angajaţi din sistem câştigă mai puţin decât înainte.

Acesta a mai spus că trebuiau să crească toate salariile, dar au fost eliminate unele sporuri, astfel că unii angajaţi din sistem au venituri mai mici cu până la 600 de lei.

“Au apărut nişte corecţii, sigur că nu în măsura în care am dorit noi, majorarea a fost de doar 5%, pentru debutanţi mai mare, pentru cei cu vechime mai mare, mai mică. Problema noastră este că această ordonanţă a fost completată cu o hotărâre de guvern, în care, până la urmă, în metodologia de aplicare, am avut pierderi de salarii. Adică pentru personalul din Inspectoratele Şcolare şi şcoli care îndeplineau funcţiile de contabil şef, la aplicarea metodologiei a dispărut această indemnizaţie, şi în acest context salariile, în loc să crească, cum era speranţa şi spiritul ordonanţei, au scăzut. Au scăzut cu 400-600 de lei, plus pentru unele categorii de directori. Iată că ordonanţa care am crezut că ne dă majorare a dus la diminuări de salarii”, a spus Drăgan.

Ioan Drăgan a mai menționat că angajaţii şcolilor au beneficiat de mai multe majorări în ultimii ani, spre deosebire de cei din inspectorate, astfel că s-a ajuns ca aceştia să aibă venituri mai mici.

“Personalul contractual, neprimind majorări în ultimii doi ani decât pe ultima ordonanţă de urgenţă sunt în situaţia că au salarii mai mici decât persoanele încadrate pe aceeaşi funcţie din unităţile şcolare. Cu alte cuvinte, informaticienii de la Inspectorat au salarii mai mici decât informaticienii din şcoală, secretara la fel, contabilul la fel, fără acele indemnizaţii de conducere, şi din punctul nostru de vedere este o discriminare. Trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi”, a spus Drăgan.

În concluzie, liderul sindical a spus că reprezentanţii Ministerului Educaţiei au fost informaţi despre aceste probleme şi s-a angajat să repare erorile.

Ioana Simion