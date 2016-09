Rețetă zacuscă de pește pentru iarnă

Ingrediente:

– 3 kg de peste

– 3 kg de ceapa

– 3 kg de gogosari

– 0,7 l ulei

– circa 1 l de suc de rosii

– o cana cu otet

– usturoi, piper, sare,

– coriandru

Preparare:

ETAPA 1:Mai intai, vom prepara pestele, caci dureaza mai mult. Il spalam, il taiem bucati, il punem intr-o cratita si deasupra turnam o cana de otet, 2-3 cani de apa – sa fie pestele cuprins in lichid, putina sare si o cescuta de ulei. Il dam in cuptor, sa fiarba inabusit, la foc mic, vreo 4-5 ore.In acest fel oasele se vor macera.

ETAPA 2:Din dorinta de a prepara totul cat mai repede, dar si pentru a obtine o zacusca mai dietetica, am renuntat la ardeii sau gogosarii copti si nu calesc ceapa niciodata. De fapt, eu nu prepar acea zacusca scazuta su uleioasa, pentru ca este cam indigesta pentru stomac, fiere si ficat, si nici nu-mi place. Depinde de gustul fiecaruia.

ETAPA 3:Adaptat retetele si am facut variante “light” pentru orice fel de zacusca.Asadar, cum se prepara:

– ceapa – o curat, o tai in jumatatati si o las intr-un castron cu apa rece vreo 30 de minute.Incing uleiul intr-un ceaun mare, adaug toata ceapa si o acopar cu un capac; o las pana se inmoaie, nu foarte mult, apoi o scot cu spumiera si o las sa se raceasca.

ETAPA 4:Ceapa nu se va rumeni deloc, datorita aburilor formati sub capac, dar nu va fi nici fiarta.

– gogosarii – ii curat si ii tai in sferturi (sau in bucati mai mici, daca sunt mari), ii pun pe toti in uleiul in care am inabusit mai inainte ceapa, ii acopar si ii las sa se caleasca foarte usor. Ii scurg si ii las sa se raceasca.

Pofta buna! 🙂