Seniorii, funcţiile, podul …și alte probleme

În data de 9 septembrie au avut loc alegerile pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte al Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice, acolo unde, în urma votului a fost ales președinte colonelul în rezervă Gheorghe Strâmb, fost comandant al pompierilor sătmăreni, iar vicepreședinte, Mircea Bliderean. Mircea Marian, actualul președinte al Ligii Pensionarilor „Unirea”, s-a întors împotriva noii stăpâniri și acuză că la alegerile din 9 septembrie au participat și persoane care reprezintă asociații care nu au dreptul să facă parte din Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice.

„Având în vedere că la alegerile din 9 septembrie 2016 au participat persoane care reprezintă asociații care nu au dreptul să facă parte din Consiliul Județean al persoanelor vârstnice în această situație președintele și vicepreședintele ales reprezintă asociații militare, încălcând astfel recomandarea de la articolul 6, alineatul 4, alegerile nu pot fi confirmate. Vă rugăm ca în cel mai scurt timp să luați măsuri pentru alegeri corecte ”, a dat citire recomandării venite de la forurile naționale Mircea Marian.

Colonelul în rezervă Gheorghe Strâmb s-a arătat jignit de faptul că au apărut aceste neînțelegeri fiind hotărât și să renunțe, dacă situația nu se clarifică.

„Articolul șase din regulament are următoarele precizări, starea de sănătate să îi permită , să nu fi suferit condamnări penale, să aibă capacitate de exercițiu, să aibă cetățenie română.”, afirmă Gheorghe Strâmb, președintele ales la ultimele alegeri.

Deocamdată situația noilor șefi ai Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice este incertă până când bătrânii se vor înțelege și vor ajunge la un numitor comun. De asemenea ieri în cadrul şedinţei lunare a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, pensionarii au ridicat problema deplăsării greoaie pe Podul Decebal.

Viceprimarul municipiului ,Doina Feher dă asigurări că lucrările la Podul Decebal se vor finaliza până la sfârșitul acestei luni.

” Din discuția pe care am avut-o cu domnul Albu și cu domnul primar, pentru că nu eu mă ocup de această situație, dar pentru a vă putea răspunde am avut o discuție. Lucrările se vor termina la sfârșitul lunii septembrie, și imediat după aceea va mai fi restricționat traficul timp de o săptămână pentru cele două rampe de urcare pe pod. Înțeleg nemulțumirea dumneavoastră în ceea ce privește trotuarele. Mă gândesc, și spun părerea mea personală, mă gândesc că s-a lucrat intens pentru a se termina bandele de rulaj pentru mașini și cu siguranță se va trece și la trotuare și vor fi executate în termen, am înțeles eu. Vor fi schimbați toți stâlpii de iluminat, va fi executată o lucrare așa cum trebuie”, a declarat Doina Feher.