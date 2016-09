Subvenţii din bugetul asigurărilor de şomaj

Beneficiarii Legii 335/2013 sunt absolventii de invatamant superior care au diplome de licenta sau echivalenta si, la debutul în profesie, se angajeaza cu contract individual de munca pe un post conform specializarii absolvite.

Angajatorii care incheie un contract de stagiu in conditiile prezentei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu care este de 6 luni, o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca in vigoare care in prezent este de 500 lei, dacă angajatorul încheie cu agenția o convenție în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de stagiu, conform anexei nr.6 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.335/2013.

Angajatorii care incadreaza absolventi de studii superioare la debutul lor in profesie sunt obligati sa comunice agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza isi au sediul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate de catre acesti absolventi.Formularul de raportare este cel prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu mentiunea ca la rublica ,,Observatii” se adauga si termenul ,,stagiu”.