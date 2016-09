Trei sătmăreni, finaliști la ”Mister Transilvania 2016”

Tinerii care își doresc o carieră în fascinanta lume a modei au avut prilejul de a se înscrie la castingul pentru Mister Transilvania, competiție care reprezintă o adevărată rampă de lansare pentru tinerii dornici de a se afirma în industria modei.

După multe săptămâni în care s-au desfășurat preselecțiile, trei tineri sătmăreni au reușit să se califice în gala finală a ”Mister Transilvania 2016”, aceștia sunt: Sergiu, Mark și Tomas. Spectacolul ”Mister Transilvania 2016” va avea loc la Castelul Karolyi, în data de 30 septembrie, de la ora 18.00 și va fi prezentat de Silvia Cseh și Raul Popa.

”Am aflat de acest concurs de la managerul meu, eu fiind model internațional la o agenție din Cluj ”City Models”. Mereu mi-am dorit să particip la un astfel de eveniment, iar după ce m-am înscris am avut emoții zile întregi deoarece nu știam dacă voi intra sau nu în finală. După ce am aflat rezultatul am fost foarte fericit pentru că am primit o asemenea șansă, o experiență care îmi poate schimba întreaga viață și viitorul. Îmi doresc să câștig și să continui în acest domeniu pentru a putea avea o carieră de model pe plan internațional”, a spus finalistul Tomas Tolgyi.

Cei care s-au înscris în competiție au trebuit să întrunească următoarele condiții: vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani; înălțime minimă 1.80 metri; aspect fizic plăcut; dorința de afirmare; să aibă domiciului pe raza Regiunii Transilvania; candidații pot fi atât cu experiență în lumea modelingului cât și fără experiență.