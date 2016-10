A pornit scandalul de la portarul Olimpiei, Andrei Preda?

Olimpia a câștigat clar, 2-0 la Ștefănești partida cu Unirea Tărlungeni din runda a 11-a a Ligii a 2-a. Finalul a fost însă unul încins cu momente tensionate între jucătorii și oficialii celor două tabere.

Chiar dacă inițial cei de la Olimpia au declarat că nu au avut niciun eliminat se pare că totuși arbitrii i-ar fi reținut după joc carnetul portarului de rezervă, Andrei Preda.

Informația a fost confirmată la Radio Sport Total FM de directorul sportiv al clubului mutat in Ilfov din Brasov, Florin Chivulete carea spus, in emisiunea ”Liga de weekend” ca totul a pornit de la portarul de rezerva al ardelenilor, Andrei Preda, care a incercat sa se razbune pe fostul sau antrenor, Laurentiu Tudor.

”Au fost incidente serioase ieri la Stefanesti. Nu au fost din vina noastra, a organizatorilor. Au fost cauzate de portarul de rezerva al oaspetilor (Andrei Preda). Era minutul 82, era putin tensionat jocul, dar nu existau accente nesportive. In acel moment, acest portar de rezerve a venit si l-a lovit cu capul in gura pe antrenorul nostru, Laurentiu Tudor.Se zice ca, in urma cu 1-2 ani, cand echipa din Stefanesti l-a avut in cadrul lotului pe acest portar, el a fost trimis acasa pentru niste acte nesportive facute de el. Este posibil sa fie vorba si de o razbunare. Asa cred, e o parere. Evident, si jucatorii de pe banca au luat foc, si cei din teren au venit in acea zona si a inceput bataia. Dupa ce s-au linistit spiritele, lumea a plecat calma acasa. Vorbeam si cu Bogdan Andone si spunea ca ce bine ca acest portar va fi suspendat, pentru ca numai probleme a facut. Cred ca vor fi sanctiuni. In total, au fost trei eliminari si o evacuare de antrenor. Antrenorul nostru a fost evacuat din zona, pentru ca a ripostat. Era imposibil ca Laurentiu Tudor sa reactioneze. A fost eliminat Preda, Gudea, portarul nostru”, a explicat fostul arbitru si fostul realizator al emisiunii ”1 solist”, Florin Chivulete, la Sport Total FM.

De menționat că Preda nu e la prima ieșire de la venirea la Satu Mare. Acesta a mai fost protagonistul unui scandal la Hotelul Aurora iar apoi Comitetul director a decis rezilierea contractului cu Preda. Această decizie a fost ignorată de manager și antrenor și, culmea, a doua zi după problemele de la hotel, Preda a fost promovat titular în meciul cu Juventus.

Acum probabil că cei de la Comisia de disciplină nu-l vor mai ierta pe Preda…

Altfel, Olimpia joacă duminică de la ora 11,30 acasă cu UTA Arad. Partida va fi transmisă de Dolce sport și Digisport!

Secund nou la Olimpia

Gabriel Vochin a stat sambata pe banca Olimpiei si se pare ca din aceasta saptamana va fi secundul lui Bogdan Andone. Vochin a activat în Liga 1 la FC Național, U Craiova, Rocar, Ceahlaul sau Sportul Studentesc. Mihai Ștețca rămâne antrenor cu portarii.