Actriţa Angelina Jolie o va juca pe eroina de război Mary Jennings Hegar

Actriţa americană Angelina Jolie o va interpreta pe eroina de război Mary Jennings Hegar, care a salvat sute de vieţi în misiunile de căutare şi salvare din Afganistan, într-o nouă peliculă intitulată “Shoot Like a Girl”, potrivit independent.co.uk.

Angelina Jolie priveşte dincolo de problemele personale şi se axează pe viitorul ei creativ, lansând discuţii despre posibila interpretare a personajului principal în drama “Shoot Like a Girl” – maiorul Mary Jennings Hegar.

Potrivit Variety, actriţa va juca în adaptarea cinematografică a cărţii de memorii “Shoot Like a Girl: One Woman’s Dramatic Fight in Afghanistan and on the Home Front”, care înfăţişează adevărata poveste a maiorului Mary Jennings Hegar, care a servit în Afganistan ca pilot de elicopter şi nu numai.

Hegar a salvat sute de vieţi atât în timpul petrecut în aer în timpul misiunilor de căutare şi salvare, dar şi în timpul misiunilor Medevac, desfăşurate în Afganistan; alături de munca depusă în cadrul misiunilor civile de căutare şi salvare din California, dar şi cele care au avut loc pe mare. În 2009, a fost împuşcată în timpul unei misiuni Medevac, deşi acţiunile sale au salvat viaţa echipajului dar şi a pacienţilor săi, fapt ce i-a adus decoraţia militară Purple Heart.

În 2012, Maiorul Hegar a intentat un proces împotriva Secretarului Apărării, în semn de protest faţă de Politica de Excludere de la Luptă, care nu permitea femeilor să servească în funcţii combatante. Politica a fost abrogată în 2013, după ce a fost considerată neconstituţională.

“Shoot Like a Girl” marchează primul proiect de acţiune al lui Jolie, după interpretarea în filmul “Salt”, din 2010, în ciuda faptului că acest gen de pelicule a marcat mare parte din cariera ei.În afară de filmul fantastic “Maleficent” (2014) – şi sequel-ul filmului Disney, care se află momentan în lucru – Angelina se axează în principal pe eforturile sale umanitare şi produsele regizorale. În ultimul timp, Angelina Jolie s-a aflat în lumina reflectoarelor după ce a intentat divorţul de Brad Pitt, după 12 ani în care au fost împreună, aceasta solicitând în instanţă custodia celor şase copii ai cuplului, invocând ca motiv al separării “diferenţe ireconciliabile”. Angelina Jolie, care a câştigat premiul Oscar, în 2000, cu rolul din “Tinereţe furată/ Girl, Interrupted”, a fost nominalizată pentru a doua oară la premiile Oscar în februarie 2009, pentru rolul din “Schimbul/ Changeling”, regizat de Clint Eastwood. Angelina Jolie a devenit celebră graţie rolului principal din franciza “Lara Croft” şi a jucat în multe producţii cu succes la public, precum “Domnul şi doamna Smith”, “Speranţa moare ultima/ A Mighty Heart”, “Gia”, “Dispari în 60 de secunde”, “Alexandru”, “Beowulf”, “Wanted”, “Kung Fu Panda” şi “Maleficent”.

Ea a debutat ca regizor în 2011, cu lungmetrajul “In the Land of Blood and Honey”, nominalizat la Globurile de Aur din 2012, la categoria “cel mai bun film străin”. Al doilea lungmetraj regizat de actriţa americană, “De neînvins/ Unbroken”, a fost inclus pe prestigioasa listă a celor mai bune zece pelicule ale anului 2014 întocmită de Institutul de Film American (American Film Institute/ AFI).