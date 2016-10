Armata Română este scutul naţiunii!

Ziua de 25 octombrie – Ziua Armatei – s-a fixat în sufletele noastre prin depunerile de coroane la Monumentele Eroilor din toată România. De fiecare dată, rememorăm sacrificiul înaintaşilor noştri, uneori până la lacrimi, pe care l-am descoperit prin intermediul: lecţiilor de istorie, filmelor istorice, bunicilor, prelegerilor rostite de istoricii vremii şi veteranilor de război. Se ştie foarte bine că niciodată, dar niciodată, oastea, armata română, dintotdeauna, nu au dus un război de expasiune, de cucerire a altor teritorii. Acest popor, paşnic şi ospitalier, şi-a sacrificat părinţii, copiii şi nepoţii pe altarul ţării, pentru că au luptat în vederea reîntregirii trupului sfârtecat al ţării, dar şi pentru a menţine unitatea, independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a României. Poetul naţional Mihai Eminescu consemnează acest adevăr, o dată în plus, şi în versurile din Scrisoarea III: „Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul…/ Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul/ Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este…”. Oare, am reuşit sau vom reuşi noi, cei de astăzi, să redăm strălucirea demnităţii acestei ţări pentru care au murit înaintaşii noştri? Oare, au murit degeaba de-a lungul secolelor ? Mii şi mii de hectare, pătate cu sângele străbunilor, au fost deja înstrăinate prin vânzare şi prin tot felul de retrocedări, care în alte ţări au fost evitate şi compensate cu bani.

Am poposit într-o seară de vară la o staţie de benzinărie, situată foarte aproape de locul unde s-a desfăşurat bătălia de la Oarba de Mureş. Din vorbă în vorbă am aflat de la omul de serviciu câte ceva despre masacrul, care a avut loc în zona respectivă în timpul celui de-al doilea război mondial. Am rămas impresionat şi o lacrimă stătea să cadă din ochiul drept ! Parcă rememoram cu ochii minţii, cu sufletul emoţionat, acele zile în care ostaşii românii au murit în urma unui ordin stupid dat de un comandant rus nepregătit sau rău intenţionat. Ulterior, am aflat că peste 11 000 de ostaşi români din Diviziile 9 şi 11, ai Infanteriei române, din Corpul 6 Armată au murit la Oarba de Mureş. Multă vreme acest adevăr istoric a fost tăinuit după Război. Se spune că ostaşii români au primit ordin să cucerească poziţiile Diviziei 8 Cavaleri SS germană, amplasată pe un deal, care erau foarte bine plasate din punct de vedere genistic, dar şi al dotării cu armament.

Putem să uităm de marile bătălii ale oştirilor sau ale armatei, dintre care le amintim pe cele de la: Posada, Rovine, Podul Înalt, Războieni, Călugăreni, Smârdan, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz şi multe altele consemnate în paginile de istorie. Oameni buni, au fost ostași care şi-au lăsat acasă nevestele, copiii, nepoţii, logodnicele şi-au mers să moară pentru liniştea şi limba de pământ moştenită din moşi-strămoşi! Depunerile de coroane sunt nişte simboluri, dar cred că memoria eroilor neamului trebuie să fie cinstită şi prin faptele noastre de astăzi menite să vegheze în lupta cu duşmanii nevăzuţi, care doresc în continuare să spintece această ţară. Unii vecini vor să fim prieteni cu ei, dar ei în vremuri de restrişte au profitat şi s-au înfruptat ca nişte hiene din trupul acestei ţări nevinovate. Chiar şi astăzi suntem ameninţaţi „în fel şi chip”, numai pentru că nu mai vrem să dăm mâna cu prieteni…, din cauza cărora au murit atâţia și-atâția români nevinovaţi…Numai pentru că românii îşi cer dreptul lor teritorial, manifestat recent şi la Bucureşti, suntem ameninţaţi că poate-poate se va deschide nu ştiu ce „cutie a Pandorei”…

Credem în Armata Română şi în aliaţii ei ! Credem că există o vigilenţă riguroasă în zilele noastre, menite să ne asigure liniştea familiilor noastre. Acest popor s-a săturat de războaie şi de invadatori, care nu se mai satură de cucerirea unor noi teritorii şi subjugare economică. În sufletul acestui popor răsună emoţionant în fiecare an, de Ziua Armatei, „Marşul de întâmpinare al Armatei Române”, care parcă se transformă-n glasul eroilor acestor meleaguri străbune.

Dumitru Ţimerman