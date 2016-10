Bogdan Andone: “Vrem să ne calificăm!”

Olimpia joacă azi în faza a 4-a a Cupei României la Reghin. Un meci cu o formație de liga a 3-a ce se anunță interesant în condițiile în care gazdele vin după un succes , 2-0 cu Recea în campionat și la nivel declarativ susțin că vor pe tabloul principal al competiției.

Antrenorul Olimpiei, Bogdan Andone recunoaște că sportiv vorbind își dorește victoria și calificarea pentru un meci cu o echipă de prima ligă dar în același timp e conștient că are un lot subțire și că se teme și de oboseală , și de accidentări. Mai ales că după meciul de azi, Olimpia va juca sâmbătă la Ștefănești cu Unirea Tărlungeni.

”Vor juca o parte din băieții care au evoluat mai puțin în campionat. Am spus că fiecare va avea șansa lui de a fi titular. Sportiv vorbind îmi doresc din suflet calificarea” a declarat sâmbătă la conferința de presă de după jocul cu Dunărea, Bogdan Andone.

Avântul Reghin e pe cinci în liga a 3 a, seria a 5-a, cu nouă puncte.

Partida va începe la ora 14,30 și va fi arbitrată de Băban Vlad (Iaşi),-Tarba Gheorghe Vasile (Baia Mare –

Lar Stefan Daniel (Baia Mare) .Observatori: Jiga Dan (Bistriţa) Donciu Stefan (Sfântu Gheorghe)

În această fază a competiţiei au fost introduse şi restul echipelor din campionatul Ligii 2, 16 la număr, pe lângă cele 18 formaţii care s-au calificat din turul III. În plus, SC Bacău, care joacă acum în Liga 3, şi FCM Baia Mare, care s-a desfiinţat în vară, au fost introduse în joc.

Dintre echipele care activează acum în Liga 2 se regăsesc în turul IV doar 19 dintre ele după ce Metalul Reşiţa a fost eliminată încă din turul II. Foresta Suceava, Unirea Tărlungeni şi CS Afumaţi au jucat şi în turul III, acolo de unde au obţinut calificarea mai departe.

Turul IV al Cupei are în alcătuire 18 meciuri formate din 19 echipe din Liga 2, 14 din Liga 3, 2 din Liga 4 (CS Păuleşti şi Internaţional Băleşti) şi una care s-a desfiinţat (FCM Baia Mare).

Metalurgistul Cugir e cea mai norocoasă echipă. Clubul din Alba care s-a calificat în acest tur după ce pierdea cu 9-0 la ACS Fotbal Comuna Recea, dar câştiga la “masa verde” fiindcă adversarii au făcut patru schimbări, va trece în faza V a competiţiei fără să joace, deoarece în acest tur FRF a pus-o să joace cu FCM Baia Mare, echipă care s-a desfiinţat. Astfel, Metalurgistul Cugir va câştiga pentru a doua oară consecutiv la “masa verde”.

Între cele 17 meciuri care vor avea loc, în patru se întâlnesc direct echipe din campionatul Ligii 2: ASU Poli cu Şoimii, Sepsi cu FC Braşov, Juventus cu Clinceni şi Afumaţi cu Berceni.

Meciurile din acest tur sunt programate să se desfăşoare pe durata a trei zile, 4-6 octombrie, de la ora 14:30, într-o singură manşă, eliminatorie. În caz de egalitate după 90 de minute de joc se dispută prelungiri şi, dacă egalitatea persistă, se execută lovituri de departajare.

Programul turului al patrulea al Cupei României:

marţi, 4 octombrie, ora 14:30

SC Popeşti Leordeni (IF) – CS Baloteşti (IF)

Avântul Reghin (MS) – Olimpia Satu Mare (SM)

Naţional Sebiş (AR) – Luceafărul Oradea (BH)

Nuova Mama Mia Becicherecu Mic (TM) – UTA Bătrâna Doamnă (AR)

Metalosport Galaţi (GL) – SC Bacău (BC)

Internaţional Băleşti (GJ) – CNS Cetate Deva (HD)

Aerostar Bacău (BC) – Foresta Suceava (SV)

ASU Poli Timişoara (TM) – Şoimii Pâncota (AR) (foto)

miercuri, 5 octombrie, ora 14:30

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (CV) – FC Braşov (BV)

SCM Piteşti (AG) – Chindia Târgovişte (DB)

Ştiinţa Miroslava (IS) – Dacia Unirea Brăila (BR)

Juventus Bucureşti (B) – Academica Clinceni (IF)

CS Afumaţi (IF) – ACS Berceni (IF)

Dinamo Bucureşti II (B) – Dunărea Călăraşi (CL)

Viitorul Domneşti (IF) – Unirea Tărlungeni (BV)

joi, 6 octombrie, ora 14:30

CS Păuleşti (PH) – CS Mioveni (AG)

ACSO Filiaşi (DJ) – CSM Râmnicu Vâlcea (VL)

METALURGISTUL CUGIR (AB) – FCM BAIA MARE (MM) – nu se dispută, deoarece echipa oaspete s-a desfiinţat.