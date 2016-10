Ciprian Ardelean şi Vasile Ciocan în studioul Nord Vest TV

Președintele executiv al organizației PSD Satu Mare, Ciprian Ardelean împreună cu președintele PRU Satu Mare, Vasile Ciocan au fost, în această săptămână, invitații moderatorului Mircea Govor, la emisiunea ”Politica Sătmăreană”. Aceștia au discutat despre pașii pe care Partidul România Unită trebuie să îi facă în județul Satu Mare, dar și despre pierderea suferită de organizația PSD Satu Mare cu puțin timp în urmă.

Vasile Ciocan, președintele PRU la nivel județean, mărturisește faptul că se muncește din greu la crearea noilor structuri pe care se va baza partidul.

”La PRU muncim. E ca orice început, foarte greu. Încercăm să creem structuri și să ne rezolvăm toate problemele legate de așa zisa mica birocrație, pentru a fi în măsură să ne înscriem pe listă, cu lista completă, pentru alegeri. Am reușit deja să avem un sediu, am închiriat un spațiu, pe care l-am aranjat pentru a putea primi oameni și pentru a putea crea structuri. Cred că într-un timp foarte scurt vom avea oameni peste tot, cel puțin, în prima fază, oameni de contact în fiecare localitate, ulterior în jurul lor să construim organizații locale”, a spus Vasile Ciocan.

Chiar dacă mai este puțin timp până la începerea campaniei electorale, Ciocan pășește cu încredere înainte, având certitudinea unui succes garantat.

”Succesul nostru dacă va fi, și sunt convins că va fi, nu va deriva din acțiunea unor structuri organizate, ci mai mult facem uz de personalitate, notorietate, relații și tot ce poate atrage vot în urnă. Sunt convins că vom face acei 5% pe țară. La București prima impresie pentru mine a fost una foate bună, am văzut mulți oameni cunoscuți din alte partide care au venit la noi, oameni cu putere și notorietate care pot ajuta partidul. În momentul acesta vorbim de un partid mic, iar el poate crește numai prin oameni”, a mai spus Ciocan.

În ceea ce privește migrarea celor doi foști membri PSD, respectiv Dorel Coica și Vasile Ciocan, președintele executiv PSD Satu Mare recunoaște că este o pierdere mare pentru partid, însă se va încerca găsirea unor modalități de colaborare.

”Am putea spune că nu este niciun fel de problemă, dar eu cred că e o pierdere pentru PSD faptul că a plecat domnul Coica și domnul Vasile Ciocan. Eu am avut întotdeauna o relație bună cu domnul Vasile Ciocan, îmi pare rău că nu mai pot să o am, dar așa este viața politică. De asemenea, am avut o relație foarte bună și cu domnul Coica. Întotdeauna am fost în echipa de campanie a celor care au candidat și întotdeauna i-am sprijinit. S-au dus la PRU, dar cred că totuși vom găsi modalități de colaborare și în viitor”, a spus Ciprian Ardelean.

Ioana Simion