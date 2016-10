Cosmin Andreica a creat un nou sindicat pentru polițiști

Fostul președinte al Sindicatului Național al Agenților de Poliție (SNAP) Satu Mare, Cosmin Andreica, a înființat un nou sindicat pentru polițiști. Anunțul a fost făcut astăzi, prin intermediul unei rețele de socializare. Cu această ocazie, acesta își invită foștii colegi să se alăture acestui nou sindicat.

De ce pleacă din SNAP

Fostul lider de sindicat explică, în cadrul acestei postări, de ce a decis să plece din SNAP. „Astăzi am decis să mă opresc. Am încetat să mai sper că pot reveni în SNAP și să-mi continui proiectele sindicale pentru colegii mei. Spun asta, deoarece de 4 luni încerc în zadar să mă duelez cu cei care au pus laba pe Sindicatul Național al Agenților de Poliție, și asta nu pentru că nu aș avea dreptate, ci pentru că efectiv nu te poți bate cu niște oameni care sunt în stare să calce pe cadrave pentru a rămâne în vârful organizației doar pentru miile de cotizații pe care le încasează”, spune Cosmin Andreica.

Liderul de sindicat a mai arătat că SNAP a însemnat pentru el o oportunitate de a schimba ceva în ”acest sistem bolnav și obscur. O posibilitate ca noi, polițiștii, să putem să ne apărăm în fața abuzurilor, nedreptăților și umilinţelor la care am fost și suntem supuși. Am realizat multe, poate mai multe decât speram vreodată, dar acum sunt nevoit să vă spun că SNAP-ul nu mai reprezintă nimic din ceea ce a reprezentat la început”.

SNAP a devenit

un SRL

Cosmin Andreica mai spune că sindicatul pe care-l reprezenta până în urmă cu puțin timp s-a transformat, practic, într-un SRL. ”În sutele de deplasări prin țară, în fața multora dintre cei care citiți acest mesaj, am pledat pentru SNAP și pentru ca voi să aderați la acest sindicat. Acum însă, tot eu, am obligația morală de a vă cere să vă retrageți din această organizație care a devenit un S.R.L. La fel ca voi, am fost înșelat de aparența iluzorie că sunt lăsat și mi se permite să schimb lucrurile în MAI, dar când am început să înaintăm tot mai mult și să obținem rezultate, am fost loviți de represiunea „sistemului” care culmea, avea adepți chiar din mijlocul nostru, din interiorul sindicatului”, mai spune Andreica.

Fostul preşedinte spune că a decis să aleagă un alt drum tocmai datorită acestor stări de fapt. ”Pentru aceste motive, și pentru faptul că azi, nu mai văd nicio deosebire între SNAP și celelalte organizații sindicale pe care noi le blamăm, voi alege un alt drum. Nu mai vreau să fiu încojurat de lideri penali, de lideri pensionari sau de lideri pentru care munca sindicală înseamnă doar manipulare și vorbe. Îmi doresc să strâng alături de mine polițiști tineri, care vor să schimbe ceva pentru viitorul lor”, a mai spus liderul de sindicat.

Europol, noul sindicat

În această situație, Cosmin Andreica spune că a creat o nouă structură sindicală: Europol. De asemenea, îi învită pe foștii săi colegi din SNAP să se alăture acesteia. Așadar, azi vă anunț că îi invit pe toți liderii cu care am lucrat, pe toți membri care își doresc să continue ce am început în SNAP, dar și pe cei tineri care nu mai vor ca soarta lor să fie în mâinile unor lideri pensionari, corupți și aserviți, să mi se alăture în noua structură pe care am creat-o, Sindicatul Polițiștilor Europeni „EUROPOL”, scrie Cosmin Andreica pe pagina sa de Facebook.

Cristian Stan