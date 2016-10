Degeaba ai notă maximă la examen dacă nu eşti în „graţiile” Primăriei

Diana Duţescu, singura candidată din judeţ care a luat nota maximă la concursul pentru ocuparea unui post de director de şcoală, a fost “lucrată” de angajaţii Primăriei din Pişcolt care i-au dat nota 5 la interviu, pentru a o favoriza pe contracandidată.

Multe semne de întrebare

Se pare că de unele metehne securisto- comuniste este greu să scapi sau cel puţin aşa ne este dat să înţelegem din cazul directoarei Şcolii din Pişcolt care nefiind în” graţiile”primarului din această localitate a simţit pe propria piele cum e să fii respinsă la examenul pentru ocuparea postului de director la proba de interviu.

Chiar dacă Diana Duţescu a fost singura din judeţ care a luat punctajul maxim la proba scrisă şi a obtinut 45 puncte la CV (punctaj maxim în condiţiile în care nu are doctoratul), toate acestea nu i-au “impresionat” deloc pe cei doi reprezentanţi ai Primăriei Pişcolt la proba de interviu, unde i-au acordat nota 5. „Era nota de care aveau nevoie pentru a-mi scădea media suficient de mult pentru a mă situa pe locul doi, după contracandidata mea, cu 1,70 puncte diferenţă”, ne-a declarat Diana Duţescu.

De remarcat faptul că din comisia de interviu au făcut parte cinci persoane din care inspectorul de specialitate în management i-a dat nota 9.80, doi membri nota 9, respectiv 10 iar secretarul primăriei Valeriu – Lucian Opriţoiu şi consilierul local Septimiu Moldovan i-au acordat nota 5. Totuşi o diferenţă foarte mare care nu are cum să nu-ţi pună niscai semne de întrebare.

Relație tensionată cu primarul

Tot de la profesoara Duţescu am aflat că de patru ani îndeplineşte funcţia de director al Şcolii din Pişcolt şi în tot acest timp relaţia ei profesională a fost tensionată cu primarul Cosmin Varga. “În toţi aceşti ani am primit din partea Primăriei doar un strict ajutor, relaţiile dintre cele două instituţii fiind aproape inexistente când se ştie că între Primărie şi Şcoală ar trebui să fie o legătură organică”, crede profesoara Duţescu.

Ea este sigură că cei doi angajaţi ai primăriei au fost trimişi cu “dedicaţie” de către primarul Varga, mai ales că Liana Erdei, contracandidata la funcţia de director, este o prietenă de familie a edilului din Pişcolt.

Interesant este faptul că Duţescu a susţinut un interviu şi pentru ocuparea postului de director din Andrid, pe care l-a absolvit cu brio. “ Joi (n.r. 27.10) am susţinut interviul la Pişcolt unde am fost examinată şi de către cei doi reprezentanţi ai Primăriei cu toate că din câte am înţeles nu aveau menirea să mă intervieveze iar vineri (n.r. 28.10) am susţinut un interviu şi la Andrid unde nimeni din Primăria de acolo nu mi-a pus nici o întrebare şi unde am luat patru note de 10 şi un 9.50. Asta ca să vedeţi diferenţa”,ne mai spune profesoara Duţescu.

Primarul se spală pe mâini

Am dorit să aflăm şi punctul de vedere al primarului din Pişcolt care după ce a avut o uşoară amnezie şi-a amintit totuşi de numele celor doi „subalterni” ai lui însă precum Pilat din Pont s-a spălat pe mâini şi a trecut totul în responsabilitatea angajaţilor. De asemenea am încercat să aflăm un punct de vedere şi din partea secretarului Opriţoiu şi a consilierului Moldovan însă aceştia nu au putut fi contactaţi telefonic. Desigur că profesoara Duţescu este hotărâtă să depună contestaţie, mai ales că toată proba interviului a fost filmată, exsitând deci probe la ce s-a întâmplat acolo.

Cristian Stan