Dezertări din PSD Satu Mare înainte de alegeri

Consilierul Județean PSD, Vasile Ciocan a plecat din rândurile social democraților sătmăreni și s-a înscris în Partidul România Unită (PRU), fiind președintele organizației județene a acestuia. Fostul primar, Dorel Coica, a demisionat din funcția de conducere pe care o avea în PSD și a afirmat că sprijină PRU. Președintele interimar al PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, spune că cei plecați sunt nemulțumiți de poziția pe care o ocupă pe buletinele de vot la alegerile parlamentare.

Coica sprijină candidații PRU

Fostul primar al municipiului Satu Mare, Dorel Coica, a demisionat din PSD, urmând ca în campania electorală să susţină Partidul România Unită, care îl va avea candidat la Satu Mare pe Vasile Ciocan. “Mi-am dat demisia din funcția de la PSD din organizația municipală a PSD, dar în continuare voi sprijini partidul care îl susține pe Ponta. Nu sunt înscris deocamdată în PRU. Eu nu vreau să fac parte din echipa asta condusă de Gheorghe Ciocan, el conduce practic PSD-ul, prin Aurelia Fedorca. Dacă o să mă hotărăsc o să trec. Deocamdată doar am plecat de la municipiu şi o să sprijin partidul care îl susţine pe Ponta”, a spus Coica.

Conducerea PRU Satu Mare a fost preluată de Vasile Ciocan, el urmând să fie candidatul partidului la Camera Deputaţilor. “O să-l sprijin pe dl Vasile Ciocan şi partidul care uneşte românii şi pe cei care se consideră români, indiferent de etnie. Probabil că dl. Ciocan va fi candidat, eu nu candidez, clar. Voi sprijini Partidul Unităţii Româneşti, pentru că este nevoie de un astfel de partid, că dacă eram uniţi în vară nu mai era Kereskenyi primar. Nu vrem partid gen România Mare ci un partid de oameni patrioţi, oameni care se consideră români şi care luptă pentru unitatea românilor”, a mai spus Coica.

El a spus că face parte din rândul oamenilor susţinuţi de Ponta, şi acum este rândul său să îl susţină pe Ponta.

De altfel, și deputatul PSD Octavian Petric este foarte aproape de a pleca din PSD. Cel mai probabil el va candida din partea ALDE, la Senat.

Fedorca: Pleacă cei nemulțumiți

Președintele interimar al PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, regretă anunțatele plecări din partid și pune acest lucru pe seama nemulțumirilor celor care pleacă pentru că nu au ajuns pe locuri eligibile la alegerile parlamentare din 11 decembrie. “Dl Vasile Ciocan este consilier județean PSD până acum. A fost candidat pe listele de parlamentare, este supărat, ca şi dl. Coica, ca urmare a votului secret din Comitetul Executiv că nu a ieşit pe locul 1 ca să fie o poziţie eligibilă. Ştiu că dl. Coica şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale, dar nu din membru de partid. Din punctul meu de vedere orice coleg are valoare, dorinţa noastră era să rămânem uniţi. Eu ce să spun? Fiecare cum îşi face evaluările. Dacă noi candidăm pentru o poziţie, în cadrul de faţă pentru parlamentare, pe un loc eligibil, şi nu am reuşit să ajungem acolo, ne supărăm pe partid, ne supărăm pe unii colegi. Alţii înţeleg să rămână, să sprijine echipa, să muncească pentru partid. Fiecare îşi face evaluările persoanele, fiecare probabil că are aşteptări, cert este că orice plecare are repercursiunile ei. Nouă ne pare rău”, a spus Fedorca.

Cu toate că îi pare rău că o parte dintre foștii săi colegi de partid au ales să plece, președintele interimar spune că PSD nu ar trebui să fie foarte zguduit la Satu Mare. ”O forţă politică trebuie să meargă înainte, eu cred că este destul de bine structurat şi ancorat PSD astfel încât să nu fie foarte tare zguduit. Concret o să vedem după 11 decembrie”, a mai spus aceasta.

