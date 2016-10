Emilia Cotul a deschis primul studio de personal training din România la Cluj Napoca

Primul studio de personal training din România a fost deschis la Cluj Napoca. Emilia Cotul a adus acest concept şi la noi în ţară, oferindu-le clienţilor o transformare totală prin servicii de înaltă calitate.

Studio-ul se află pe strada Marin Preda, nr.2-8 în cartierul Bună Ziua. Aici, antrenorii personali se ocupă de fiecare client în parte. Începând de la consultanţă psihologică, antrenamente, până la nutriţie şi plan alimentar. De asemenea, colaboratorii “Personal Training Studio by Emilia” le oferă clienţilor o schimbare de look prin servicii de înfrumuseţare, întreţinere şi un stil de viaţă sănătos. Toate acestea cu preţuri avantajoase şi reduceri serioase.

Emilia Cotul a pus bazele acestui studio la Cluj Napoca. Acesta nu este doar un simplu loc în care poţi slăbi, aici poţi începe o nouă viaţă. “For a new you “– sloganul promovat de Personal Trainer by Emilia este o sinteză a beneficiilor brandului. Un brand actual, profesionist și dinamic, aidoma celei care îl însuflețește zi de zi, cu pasiune și ambiție.

Cu o experienţă de peste 15 ani în lumea sportului, Emilia a dezvoltat în România conceptul de Personal Trainer, care presupune programe custom pentru fiecare client. Noul brand Personal Trainer by Emilia este rezultatul unui proces de rebranding prin care valorile promovate până acum au o interfață mult mai prietenoasă şi mai actuală. Este vorba de evoluție, de aplicarea unui program de tip step by step.

Brandul are și o componentă feminină puternică, transpusă și în cromatica fresh, cu nuanțe de magenta și blue navy. Personal Trainer by Emilia înseamnă asumarea unui program de viață sănătos.

Gândit atent, este un brand care oferă din toată inima soluții tuturor celor care doresc să se simtă și să arate mai bine. De la alimentație, plan de exerciții, motivație, încredere – toate contribuie la succesul unui program de personal training.

La inaugurarea studio-ului au participat echipa de antrenori de la Personal Training Studio by Emilia, prietenii şi colaboratorii Emiliei. Cei de la Yamba Delivery ( healthy food) au adus gustări delicioase, echipa salonului de înfrumuseţare Allure Clinique de Beaute şi-a prezentat oferta pentru o schimbare de look, salonul de masaj şi înfrumuseţare corporală Lavanda Sky a adus oferte speciale la toate serviciile, Clinica de Podiatrie (centrul medical pentru îngrijirea piciorului) şi Cabinet Stomatologic Marius Negucioiu şi-au prezentat activitatea, iar agenţia de turism Z Tour a venit cu Medicamentul Antistres prin super oferte pentru vacanţe de neuitat. De asemenea, alături de noi au fost şi cei de la Sweed (aplicatie promovare evenimente).