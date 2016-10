Fără parcări în Micro 17 și Carpați II

După ce s-au trezit cu garajele demolate de fosta administrație, cetățenii din cartierele Micro 17 și Carpați II nu vor avea parte nici de parcări. Din câte se pare sunt ceva probleme în ceea ce privește contractele încheiate de fosta conducere a municipiului Satu Mare astfel că există posibiliteatea ca acestea să facă obiectul unor cercetări penale.

Fără parcări, cel puțin în acest an

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, şi viceprimarul Adrian Albu au anunţat recent că în cartierele Micro 17 şi Carpaţi II nu va fi amenajată nicio parcare în acest an. Ba mai mult, ei au spus că fostele contracte încheiate de fosta administraţie fac obiectul unor verificări de ordin penal.

“Dintr-un motiv care ţine de legalitatea unor contracte începute pe vremea fostei administraţii şi care ar fi trebuit să le ducem noi la capăt, parcările din Micro 17 şi Carpaţi II nu se vor mai face în cursul acestui an, urmând să reevaluăm. Explicaţia este simplă, anumite persoane din primărie au considerat că nu sunt încheiate în condiţii depline de legalitate. Am cerut şi de la Agenţia Naţională de Achiziţii Publice un punct de vedere şi am anulat aceste contracte, urmând ca toamna asta să luăm hotărârea de care parcări facem şi cum ne încadrăm. Nu se vor mai face individual, ci pe grupuri“, a declarat viceprimarul.

Investigații penale

Primarul Kereskenyi Gabor a precizat că fosta administraţie a făcut 17 contracte de câte 100.000 de euro pentru amenajarea parcărilor, în loc să facă o licitaţia publică, astfel că au fost demarate investigaţii penale.

“Au fost făcute 17 parcări date cu încredinţare directă, cu câte 100.000 de euro, deci în jur de 1,7 milioane euro s-a dat cu încredinţare directă la o anumită firmă. Sunt deja suspiciuni şi sunt demarate şi unele investigaţii de natură penală cu aceste chestii. Bineînţeles şi noi am semnalat de mai multe ori că soluţia nu era cea mai legală să dea cu încredinţare directă aceste lucrări. Noi, după o analiză care o facem în aceste zile, o să dăm drumul, vom face o licitaţie deschisă, la care poate să participe oricare dintre firmele interesate“, a declarat primarul.

Albu a mai spus că decizia de a se demola garajele a fost una nefericită, rămânând un aspect trist. Oamenii au reclamat că nu au lăsat garajele până la amenajarea parcărilor.

Cristian Stan