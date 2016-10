Fotografia unei femei ce protestează împotriva interzicerii avortului, virală: Din nou să protestez?

Fotografia unei franţuzoaice trecută de prima tinereţe, din timpul protestelor împotriva avortului, face înconjurul internetului, după ce a fost publicată pe Instagram. Femeia poartă o pancartă pe care scrie: “Nu-mi vine să cred că încă protestez pentru tâmpenia asta!”

Fotografia unei franţuzoice ce poartă o pancartă cu un mesaj scris în notă colerică, în timpul protestelor împotriva interzicerii avortului, face încojurul internetului: “ I can’t believe I still have to protest this fucking shit/ Nu-mi vine să cred că încă protestez pentru tâmpenia asta!”.

Fotografia a fost făcută în faţa Ambasadei Poloniei din Paris.

Femeile din Polonia protestează faţă de proiectul de lege care ar urma să interzică avortul în ţara predominant catolică, de 38 de milioane de locuitori, scrie Bloomberg.

Aproximativ 100.000 de femei plănuiesc să nu se ducă luni la muncă în urma unui apel al actriţei Krystyna Janda. Ea a spus că a pus capăt la două sarcini care îi ameninţau viaţa, şi a declarat pentru Radio Zet săptămâna aceasta că “femeile din Polonia sunt lăsate total pe dinafară” în această dezbatere legată de ce pot şi ce nu pot face cu corpurile lor.

Femeile reprezintă aproximativ 45% din forţa de muncă a Poloniei, o economie de 475 de miliarde de dolari pe an.