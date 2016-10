Frații Bota, pe podium la finalul Naționalelor

Ultima etapă, a șasea a Campionatului National de Karting ,organizat de FRAS ( Federatia Romana de Automobilism Sportiv ) , a avut loc la finalul săptămânii trecute pe pista AMCKART din Bucuresti .

La clasa MINI inaintea acestei etape Marco Bota 12 ani se afla pe locul 4 in clasamentul general cu un deficit de 1 punct fata de locul 3 ocupat de constanteanul Razvan Onoaie.

Marco a reusit sa bata tot in acesta etapa ( cronometrari , prefinala, finala ) și a terminat detașat pe primul loc. Astfel Marco a prins in extremis locul 3 in clasamentul general la clasa MINI și a luat medalia de bronz. A fost ultima cursa pentru Marco la clasa Mini, datorita varstei va trece la o clasa superioara KFJ.

La clasa KID HONDA Darius Bota (7 ani) era deja pe locul 2 in clasamentul general inaintea acestei etape si fara a putea pierde podiumul general, datorita vremii cu ceata si pista uda, Darius nu a vrut sa riste un abandon . Astfel Darius a terminat pe locul 4 aceasta etapa.Si pentru Darius a fost ultima cursa la clasa KID, de anul viitor va trece la clasa PUFO, acolo unde Marco a reusit sa devina de 3 ori campion national ( 2011, 2012, 2013 ).

In data de 26 Noiembrie va avea loc Gala Campionilor la Academia Titi Aur din Buftea unde cei 2 piloti isi vor primi trofeele.

Frații Bota sunt antrenati de profesorul Gheorghe Takacs si concureaza pentru CRG Romania.