FRF / Schimbare de regulament în fotbalul românesc

Federatia Romana de Fotbal a schimbat regulamentul in ceea ce priveste jucatorii eliminati in Liga 1 si in Cupa Romaniei.

Prin noua modificare operata in regulament, un jucator eliminat in Cupa Romaniei va putea evolua in urmatoarea etapa din Liga 1 si nu va mai fi suspendat, asa cum se intampla pana acum.

“Deocamdata s-a putut schimba numai jumatate, adica numai dinspre Cupa Romaniei spre campionat, nu invers. In continuare eliminarile din campionat vor functiona si in Cupa Romaniei, pentru ca nu s-a putut schimba regulamentul campionatului in timpul desfasurarii acestuia. Masura va intra in vigoare din editia viitoare”, a explicat Andrei Vochin, consilier FRF, la Dolce Sport.

Cu alte cuvinte, un jucator care primeste rosu in campionat va fi suspendat in Cupa Romaniei, insa daca este eliminat in Cupa va putea evolua in urmatorul meci de campionat.