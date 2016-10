Kovacs Istvan, de la Alkmaar la Negreşti

După ce a condus excelent joi seara partida din Europa League din Olanda dintre AZ Alkmaar şi Maccabi Tel Aviv , scor 1-2, ecusonul FIFA din Carei va arbitra azi derby-ul etapei a 7-a din liga a 4 a de elite dintre Energia Negreşti şi Unirea Tăşnad.

Fratele lui Istvan, Szabolcs Kovacs a fost delegat la un alt meci echilibrat al etapei, Turul Micula- Ştiinţa Beltiug. De remarcat că la meciurile de la Doba şi Moftinu Mic avem arbitri bihoreni.

Iată programul etapei a 7 a la elite şi Liga a 4 a:

Liga a IV-a Elite

Sâmbătă, 22 octombrie

• Doba – Oraşu Nou (brigadă Oradea, Z. Pataki)

• Negreşti – Tăşnad (I. Kovacs, E. Pop, D. Costea, C. Por)

Duminică, 23 octombrie

• Decebal – Apa (13.00, S. Neichi, S. Tăbăcaru, S. Nagy, C. Ziman)

• Vetiş – Dorolţ II (B. Dragoş, C. Miron, Z. Kopriva, Z. Torok)

• Micula – Beltiug (S. Kovacs, T. Kopriva, N. Sălăgean, I. Vigu)

• Moftinu Mic – Carei (brigadă Oradea, D. Costea, V. Racolţa)

Liga a IV-a

Seria A

Duminică, 23 octombrie

• Lipău – Medieşu Aurit (Ş. Bathory, C. Man, E. Halici)

• Odoreu – Păuleşti (A. Hariş, R. Miclăuş, C. Zsigrai, S. Cseh)

• Certeze – Lazuri (R. Berei, Cas. Pop, V. Bâle, R. Chioreanu)

• Halmeu – Oar (S. Raţ, A. Sulyok, F. Rentea, I. Turturean)

• Livada – Cărăşeu (S. Petruţ, A. Sabo, I. Frangolea, I. Borz)

• Dumbrava – Viile SM (L. Pop, R. Botoş, L. Cioltean, I. Petz)

Seria B

Duminică, 23 octombrie

• F. Căpleni – Cămin (C. Chiorean, A. Bauer, I. Bauer, T. Kegyeş)

• Andrid – Santău (Ş. Peneghi, C. Toth, F. Moisa, Ghe. Niţă)

• Berveni – Babţa (C. Rebegea, C. Lauruk, E. Pop, Ghe. Dumitraş)

• Pişcolt – Ciumeşti (R. Bogdan, B. Mihali, M. Micolş, N. Ciarnău)

• Sanislău – AS Căpleni (brigadă Oradea, Z. Pataki)

• Domăneşti – Foieni (A. Peter, T. Iuhasz, S. Rus, N. Morar)