Măgarul, capcana din testul-grilă pentru directorii de şcoli

O problemă de logică i-a pus în dificultate pe candidaţi în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de directori de şcoli, desfăşurat în urmă cu ceva timp. Întrebarea suna ceva de genul: Măgarul întotdeauna are …? A) grajd B) potcoave C) harnașament D) copite E) coamă ?

Viitori directori au mai fost întrebaţi şi “Ce au comun ciorapii şi mănușile?” iar variantele de răspuns erau: a) sunt de lână, b) sunt obiecte de îmbrăcăminte, c).sunt perechi ce țin cald.

O altă întrebare a fost: După ce recunoşti o apă că este râu?”, iar variantele de răspuns: a) are peşti, b) are poduri, c) are praguri şi d) este în pantă.

Se pare că aceste întrebări au născut controverse pentru 20% din cei 8000 de candidaţi din ţară care n-au trecut testul. Cei mai mulţi respinşi sunt din judeţul Vrancea, unde promovabilitatea a fost de doar 37%, procentaj care, în opinia unui expert în resurse umane, explică multe. Din fericire la Satu Mare lucrurile au stat mai bine, doar 22 de candidaţi din 162 nefiind familiarizaţi cu măgarul, ciorapii, mănuşile, apa şi râurile…