Mai multe săli de clasă la Liceul German

Vicepremierul Dîncu a promis conducerii Liceului Teoretic German Johann Ettinger, în urma vizitei făcute ieri acolo, ca până la începerea următorului an școlar vor avea aproximativ 15 sali de clasa noi. Chiar dacă lucrările de reabilitare la clădirea nefolosită din curtea Liceului German trebuiau să fie gata abia în anul 2018,se pare că proiectul se va termina mai repede decât este programat.

“Mi-am luat două zile pentru a putea să vin în județul Satu Mare, nu numai pentru Ziua Armatei, ci să verificăm câteva dintre proiectele noastre. Județul Satu Mare este unul dintre județele cu cele mai mari investiții din partea Guvernului din ultimii ani. După ce am vizitat Negreştiul , azi sunt la Satu Mare. Este un obiectiv important pe care îl lucrăm cu Primăria Satu Mare, acest corp de clădire de la Liceul German. Ne bucurăm că lucrările au avansat și sperăm că la anul, așa cum a promis constructorul vom reuși să dăm în folosință 15 săli de clasă, pentru că aici este supra aglomerat. Mă bucur că există o bună conlucrare între Ministerul nostru și între departamentul care se ocupă de proiecte . Primăria participă atunci când este nevoie cu un efort personal, ceea ce este bine, atunci când reușim să facem un parteneriat foarte bun, lucrurile merg bine. Mă bucur că am găsit și la primărie oameni care să ne sprijine ca proiectul acesta să se termine mai trepede decât este programat. Chiar dacă este programat să se încheie în 2018 sperăm ca în luna septembrie a anului 2017 să fie gata.” a declarat Dîncu.

De asemenea se dorește ca investiția realizată pe PNDL, drumul Careiului, să se termine în anul 2017. „Am discutat și cu constructorul să terminăm această construcție până în 2017. Deasemenea ne dorim ca investiția realizată pe PNDL, drumul Careiului, să se termine în anul 2017. Ne bucurăm și profităm de prezența domnului ministru și reiterăm idea de a include și finanțarea podului 3 in PNDL. Consider că municipiul nostru este deschis și mă bucur că avem o cooperare bună cu Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, am vizitat aceste obiective de investiții și a văzut și domnul vicepriministru care sunt nevoile reale ale urbei și consider că este un partener al tuturor sătmărenilor.” a spus primarul Kereskeny Gabor

După vizita de la Liceul German, a urmat o intalnire cu primarii oraselor din judetul Satu Mare in cabinetul prefectului. După spusele vicepremierului Dîncu, investitiile din judetul Satu Mare sunt cu mult peste alte județe din țară.Vizita vicepremierului in judetul Satu Mare s-a încheiat aseara.

Raluca Jofi