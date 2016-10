Mesajul ambasadorului SUA: Incendiul din Colectiv putea fi prevenit

La un an de la incendiul din Colectiv, ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, a transmis că este momentul să ne amintim de cei care şi-au pierdut viaţa într-o tragedie care putea fi prevenită, dar din care a răsărit speranţa într-o Românie lipsită de corupţie.

“Astăzi ne amintim de cei care şi-au pierdut vieţile sau au fost răniţi în tragicul incendiu, care putea fi prevenit, de la Colectiv, de acum un an. Din tragedie a răsărit speranţa. Zeci de mii de români s-au adunat paşnic pentru a-şi exprima dorinţa unei Românii lipsite de corupţie, cu o guvernare transparentă, ce răspunde nevoilor cetăţenilor şi este deplin implicată într-o Europă întreagă, liberă şi în pace”, se arată în mesajul lui Hans Klemm, postat pe pagina de Facebook a ambasadei SUA la Bucureşti.

“Acum, când le plângem din nou pe victime, Ambasada Statelor Unite îi încurajează pe români în lupta lor împotriva corupţiei şi în efortul de a construi o Românie sigură, democratică şi prosperă”, mai transmite diplomatul. Hans Klemm a fost duminică dimineaţa la Colectiv, împreună cu soţia sa, cei doi depunând flori şi ţinând un moment de reculegere în memoria celor 64 de oameni care şi-au pierdut viaţa în incendiu, în urmă cu un an. Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Paul Brummel, şi-a exprimat şi el solidaritatea faţă de români, la un an de la incendiul din Clubul Colectiv, diplomatul participând, împreună cu familia, la marşul tărcerii din Capitală, în memoria celor 64 de oameni care şi-au pierdut viaţa în tragedie. Ambasadorul a postat, duminică, pe contul său de tiwtter fotografii de la marş, însoţite de un scurt mesaj de solidaritate faţă de toţi cei afectaţi de tragedia din Clubul Colectiv, care a avut loc cu un an în urmă.

Aproximativ două mii de oameni s-au strâns, duminică, în Piaţa Universităţii din Capitală, pentru a participa la marşul tăcerii, dedicat victimelor incendiului din Colectiv, aceştia plecând către sediul fostului club.